女星接近「一窩染疫者」！確診還炫耀 無腦發言被譙爆
38歲的大陸女星張靚穎，以參與歌唱比賽出道，外型亮麗的她有許多粉絲追隨，近來她在社群媒體發文提到，為了怕影響年底的跨年演出，特地跑去與確診的人共處一室，但很快就康復，貼文一出立即引起大批網友反彈。
記者吳雨婕/綜合報導
張靚穎在微博發文提到：「怕影響跨年的演出狀態，所以就趁這幾天有時間養病去探望一窩陽（確診者），啥都準備好了，開始發燒了，開始嗓子疼了，開始鼻子疼了，開始全身疼了，開始頭暈了...然後就睡著了。」甚至還驕傲表示：「我不知道這麼說好不好，但是吧，陽一天算陽過嗎？」無腦發言加上近期大陸疫情依舊嚴峻，讓人不禁傻眼。
也許是遭許多網友留言批評，張靚穎趕緊刪除該則貼文，並發文道歉，「近期親密的朋友、家人，一起朝夕相伴的工作夥伴都陽了，僅自己還沒有陽的時候，就容易緊張擔憂甚至亂想。」她想著既然躲不過，不如趁自己有時間休息養病時先得病，康復後再外出工作，對眾人比較安全，「如果我的話給大家帶來不正確的引導性，在此誠心致歉！希望大家都健康！更希望大家的生活、工作，都快快回正軌！」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。