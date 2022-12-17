熊好券2.0剩兩天！高手自製店家地圖 網讚：可當市長了
台北市政府推出「熊好券2.0」鼓勵民眾消費，昨(16)日宣布推出歲末終極加碼，凡曾登記參加抽獎的熊好券2.0台北通會員，系統都將自動派發登記時選擇的熊好券各一張，使用期限到12月18日23:59止，不少民眾都在最後一天趕著要把券用掉，但哪裡可以花掉熊好券，在Ptt上就有高手做出google map 版的店家地圖，實用度高，讓網友忍不住說：「感謝大神！」
記者周淑萍/綜合報導
搶在熊好券使用截止日之前，Ptt就有高手表示本來就打算假日找地方把手上的熊好券用掉，但終極加碼導致伺服器大爆炸，到處都是要趕著把券用掉的人，在店家地圖功能被拿掉後覺得很不方便，所以就決定來做一個給自己使用的google map版的店家地圖，大概花了 2~3 個小時做出簡單版本，且分享給大家使用，一共有三張地圖：
市場通用券: https://reurl.cc/4XqZvX
饗購券(北投/內湖/南港區以外): https://reurl.cc/OEz9Lg
饗購券(北投/內湖/南港區): https://reurl.cc/eWn177
而Po文者大方分享製作方式， 做法是從熊好券官網拿到店家資料，再匯入到 google map 做出標記，但為了省時間所以只有拿店家的名字給 google map 做標記，且多少會出現地點錯誤的標記，找不到而沒出現在地圖上的問題，且因為google map 對地圖的標記數量有限制，所以饗購券地圖只好分成兩張。
此分享文一出，讓不少網友大讚力推：「是國家需要的人才」、「超神」、「適合當數位部部長」、「感謝分享」、「可以去當台北市長了」、「好人一生平安」、「感謝大神」。