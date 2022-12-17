社會聲望高！73%受訪者同意中小學老師達碩士學位

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首先，整體而言，各級學校教師社會聲望位於高與中上層級，教師社會聲望排序高低與其教育階段及行政主管身分有關，大學校長與教授在40種職業中分別排名第3與第4，僅次於醫師及法官，負責縣市教育事務的教育局長社會聲望排名第7，緊跟在縣市首長及部會首長之後，高中校長及國中小校長則分別排名第9與第11。
從上述調查顯示，教育工作者社會聲望頗受肯定，甚至有高達六成五的民眾表示會鼓勵其子女選擇中小學教師工作。
此外，影響教師社會聲望的重要因素包括敬業熱忱、學識涵養、社會貢獻，而教師的薪資福利重要性最低，但在提升教師敬業精神與工作熱忱的策略上提高薪資與福利則居首，其次為提升尊師重道的風氣。
「教師的社會聲望民意調查」顯示，近七成四的受訪者肯定中小學教師素質，但對教師工作仍持高度期待，有七成三的受訪者同意中小學教師學歷應該提高到碩士學位，更有七成八的受訪者同意「只要有助學生的發展，即使要額外付出，老師也應該去做。」
另外，調查提到，受訪民眾最希望教自己孩子老師的類型，以能「鼓勵學生探索，適性發展」、「引導學生面對問題，解決問題」等比例最高，最重視的教師特質則是教學能力與熱忱、人品與修養、對學生有愛心。