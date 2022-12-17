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巷仔內／藍營「世代交替」聲浪起　要重返執政不能走老路

▲面對九合一選戰大勝，國民黨要用這個勢頭在2024重返執政，必須得正視黨內「世代交替」問題。（資料照／記者丁上程攝）
▲面對九合一選戰大勝，國民黨要用這個勢頭在2024重返執政，必須得正視黨內「世代交替」問題。（資料照／記者丁上程攝）

記者丁上程／特稿

九合一選戰於上個月底落幕，國民黨在各縣市首長打下漂亮一仗，而面對緊接著而來的2024總統及立委選戰，國民黨勢必想延續勢頭，重新拿回執政權。不過選戰結束沒多久，黨內青壯世代就開始出現「世代交替」聲浪，台北市議員徐巧芯與徐弘庭，都表態會投入黨內初選，挑戰同黨現任立委。雖然青壯世代都高喊世代交替並非想帶起世代戰爭，不過卻已經引發新舊勢力之間的矛盾。

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「世代交替」聲浪並非今年興起，從2020年選戰時，黨內就有不少年輕世代主動透過黨內初選的方式，挑戰長期任職的現任立委們。其中國民黨台北市議員徐弘庭，更向高齡71歲、擔任立委多達6屆24年的賴士葆喊話，認為其就算不參選區域立委，也會被國民黨列入不分區立委名單，並且應該交棒年輕世代。不過最終包含徐弘庭在內，鍾小平、王欣儀、王鴻薇等人，都無法在初選中突破現任立委的高牆，在未能獲得提名的情況下，無法達到世代交替的效果。

▲國民黨台北市議員徐巧芯與徐弘庭，都喊出「世代交替」口號，宣布投入2024國民黨內立委初選，挑戰現任黨內立委。（資料照／記者丁上程攝）
▲國民黨台北市議員徐巧芯與徐弘庭，都喊出「世代交替」口號，宣布投入2024國民黨內立委初選，挑戰現任黨內立委。（資料照／記者丁上程攝）
而今年隨著九合一選戰的大勝，國民黨內再度興起「世代交替」的氛圍，而多數青壯世代，都將矛頭指向立委選戰。原因無他，攤開現階段的立委名單，其中21名區域立委中，年紀超過60歲的就有12位；至於18名不分區立委中，則有9位年紀超過60歲。而這21人中，更有9人是已經連續擔任超過5屆立委，以此解讀國民黨內「世代交替」速度緩慢，可以說是一點都不為過。

無論是明文規定的制度，或是同黨同志之間的默契，國民黨內一直都沒有一套新舊世代的輪替機制。許多懷抱滿腔熱血加入國民黨的年輕世代們，最多就只能卡在如同市議員等地方性民代角色，引頸期盼位居高位的長者們何時退休，甚至等到最後，曾經的年輕世代都不年輕了，仍舊盼不到接班的機會。

以民間企業來說，員工進入一家公司上班，公司內部是否有穩定且規律的升遷制度至關重要，以政黨來說又何嘗不是如此？青壯世代願意加入國民黨，替黨奉獻心力，無非就是希望也能循序漸進向上晉升，有朝一日能夠成為黨的領導角色。而若永遠有個「無形的天花板」阻擋向上攀爬，恐怕不僅員工看不到未來，政黨終究也沒有未來性可言。

「老人、權貴長期把持黨內大位」是國民黨一直以來被外界詬病的問題之一，近年來也因此導致年輕人的支持度流失。而隨著台灣近年來人口結構的改變，國民黨勢必不能再只靠著中老年人的支持，而是得認清未來趨勢的走向，從而尋求爭取青壯世代支持的方法，若仍舊讓老一輩把持黨內大位與決策核心，勢必只是在重蹈過去覆轍。

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