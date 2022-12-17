炎亞綸承諾「沒婚我就娶」 鬼鬼逼婚：他是我的理想型
吳映潔（鬼鬼）近來受邀「ÇaVa」訪問，今年剛滿33歲的她，坦言對婚姻有所憧憬，「女生都曾經有過吧？但現在倒是還好了，炎亞綸在我還沒滿30歲時，就曾說如果我30歲未嫁，就把我娶為妻，結果現在都33歲了，我不僅單身，連摯友也失約。」下秒吳映潔也認真起來，「如果自己一直找不到人嫁，真的會想跟最好的朋友炎亞綸結婚，雖然最後沒有「修成正果」，但他完全就是我的理想型。他看似個性跟我天差地遠，但真正相處後，才發現我們有很多相似的地方，但也因為真的太像了，所以很常吵架。」
記者侯家瑜/綜合報導
談到先前錄製《營業中》系列實境節目時的爭議及網友的負評，吳映潔有點無奈地苦笑著說，她承認自己對於「開店」或擔任店長並不熟悉，當時是有些委屈、有些急，才會真情流露、潸然淚下。面對上半年排山倒海的謾罵聲浪，吳映潔選擇自省與理解，而她也承認，在情緒管理方面，可能還有諸多不盡之處，被網友指正也虛心接受，但若有人評論她在節目上僅是為了「蹭流量」而哭，這並非她的本意。
電影《女優，摔吧！》中，吳映潔也恰好展現了與現實生活中同樣的性格特質「 Just Do It」，她在電影中飾演一位「AV女優」，為了演活女優，全靠睡前必看「愛情動作片」，吳映潔回憶起當時的狀況：「我真的每天睡前都會看至少5分鐘的『愛情動作片』，基本上我就是重點部位看一看、肢體動作跟叫聲學一學，因為你必須要融入她們的工作狀態，才可能融入角色。」這是她給自己的功課，把自己當成一位真正的AV女優在學習。