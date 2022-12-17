無法拒收！禮物直接用LINE送　新北累積送出170萬份奪冠

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同時根據平台統計，最樂於透過LINE禮物表達心意的地區為新北市，至今已送出超過170萬個心意禮物；最常接收禮物的為新竹市，有超過15% 新竹市民曾於LINE聊天室收過「一則裝著禮物的私訊」。最禮尚往來的城市，新北市、台北市、桃園市、台中市相互收、送禮訂單數加總最多。
除了禮物，用戶也會使用LINE禮物推出的「無價心意券」傳達祝福，累計已送出超過100萬張，而最受用戶喜愛的台式情話前三名依序是「暖暖擁抱你」、「你想去哪都好」及「你說什麼都是對」，充分表現台灣用戶滿腔熱火卻帶靦腆的真性情。此外，生日送禮也呈現明顯的市場需求。據統計，生日送禮佔LINE禮物全站送禮業績比例高達4成，透過LINE禮物官方帳號以及主頁的每日生日提醒通知而送禮給壽星的訂單高達16%。
用戶引頸期盼的「多人群組聊天室送禮功能」也正式上線，用戶只要在群組聊天室打開主選單，點擊「送禮物」、設定禮物數量並選擇禮物後即可送出，群組內符合收禮資格的好友即可領取。當禮物數低於群組人數，符合收禮資格的好友若未於24小時內收禮，系統將隨機挑選聊天室裡的其他好友贈送，讓群組送禮就像玩遊戲一樣，充滿樂趣與驚喜。
此外，LINE禮物推出餘額型電子票券，用戶可於平台可以選購包括星巴克、王品集團、家樂福、遠東百貨、誠品生活等近30家品牌所推出的餘額型禮券，此類型票券無需一次使用完畢，用戶可以按實際所需消費金額，分次用完，使用上更便利，預計將成歲末交換禮物夯品。