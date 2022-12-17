才剛去醫院探視公主！泰王夫婦確診新冠肺炎

泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）近日傳出病危、腦死的消息，引發國際關注。然而就在這個節骨眼上，泰國國王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）與王后蘇堤達（Suthida）的新冠病毒檢測呈陽性反應。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《曼谷郵報》、《泰國頭條新聞》報導，帕差拉吉帝雅帕公主因病昏迷後，已被送往朱拉隆功國王醫院，16日下午1點多，泰王夫婦才剛到醫院探視公主。從照片可以看到，瓦吉拉隆功與蘇堤達身穿藍色與橘色條紋的衣褲，看上去有些憔悴，並有數百名為公主康復祈福的民眾迎接他們。
不過，就在探視公主後僅1天，泰國王室公務處17日下午就公告，說國王夫婦在12月16日深夜23點30分進行了PCR核酸檢測，於17日確認感染新冠，目前身體狀態良好，總體來說症狀並不嚴重。
泰王的醫療團隊已為他們夫婦提供藥物，並建議他們暫時不要出席活動。
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