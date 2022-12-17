亞洲IC設計業者受消費電子市況低迷影響深　營收皆墨

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台系業者部分，聯發科持續受到中系品牌手機銷售不振與客戶庫存調整的影響，手機、智慧裝置平台、電源管理晶片皆呈現季減，營收為46.8億美元，季減11.6%，公司持續以降低庫存為首要目標。
瑞昱的網通、車用產品組合銷售雖然穩定，但占32%的電腦產品組合市況疲弱，營收為9.8億美元，季減5.5%。聯詠受到面板減產、客戶端庫存持續去化的影響，系統單晶片與顯示驅動晶片兩大產品線雙雙價量齊跌，營收下滑至6.4億美元，季衰退39.9%，為降幅最大的業者。
此外，中國Will Semiconductor（韋爾半導體）的CMOS影像感測器、觸控暨顯示驅動晶片、類比晶片等產品以手機為主要應用，受到中國封控、手機市況不佳影響，營收為5.1億美元，季減25.8%。
TrendForce表示，IC設計業者受產品組合規劃不同，如資料中心、網通、物聯網、汽車等產品組合需求穩定，但消費電子、面板、挖礦等需求走弱，終端拉貨力道縮手影響，營收互有增減。然而，面對近期低迷的市況，第3季半數以上的IC設計業者營收均呈現衰退。
展望2022年第4季至2023年第一季，在高通膨的環境下，年底購物節慶對消費電子帶來的消費動能回升力道有限，加上客戶端的高庫存仍需要時間去化，因此，對IC設計業者來說將會是極具挑戰的兩個季度，在營收上呈現季減的可能性不低，但各業者皆在產業低谷之際，持續降低自身庫存同時提高現金水位，將產品拓展至資料中心、汽車等領域，為日後整體半導體產業再度回溫做好準備。