深夜拋震撼彈！鴻海宣布：全數出清中國紫光持股

亞洲IC設計業者受消費電子市況低迷影響深　營收皆墨

▲全球市場研究機構TrendForce今（17）日指出，亞洲IC設計業者受消費電子市況低迷影響深，營收皆墨。（圖／翻攝自Pixabay）
▲全球市場研究機構TrendForce今（17）日指出，亞洲IC設計業者受消費電子市況低迷影響深，營收皆墨。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

全球市場研究機構TrendForce今（17）日公布「2022年第3季全球前十大IC設計業者」營收季減5.3%，其中，博通擠下輝達、超微重返第二。亞洲業者部分，面對近期低迷的市況，第3季半數以上的IC設計業者營收均呈現衰退。展望第4季至2023年第1季，年底購物節慶對消費電子帶來的消費動能回升力道有限，加上客戶端的高庫存仍需要時間去化，因此，對IC設計業者來說將會是極具挑戰的兩個季度，在營收上呈現季減的可能性不低。

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全球市場研究機構TrendForce表示，第3季度受到烏俄戰爭、中國封城、通膨壓力與客戶庫存調節等負面因素影響下，導致全球IC設計產業營收動能下滑，2022年第ˇ季全球前十大IC設計業者營收達373.8億美元，季減5.3%。Qualcomm（高通）仍居產業龍頭之位，而Broadcom（博通）由於高階網通晶片銷售情況良好，超車NVIDIA（輝達）與AMD（超微）至排名第二，NVIDIA與AMD在個人電腦與挖礦需求疲弱的情況下，排名分別下滑至第三與第四。

台系業者部分，聯發科持續受到中系品牌手機銷售不振與客戶庫存調整的影響，手機、智慧裝置平台、電源管理晶片皆呈現季減，營收為46.8億美元，季減11.6%，公司持續以降低庫存為首要目標。

瑞昱的網通、車用產品組合銷售雖然穩定，但占32%的電腦產品組合市況疲弱，營收為9.8億美元，季減5.5%。聯詠受到面板減產、客戶端庫存持續去化的影響，系統單晶片與顯示驅動晶片兩大產品線雙雙價量齊跌，營收下滑至6.4億美元，季衰退39.9%，為降幅最大的業者。

此外，中國Will Semiconductor（韋爾半導體）的CMOS影像感測器、觸控暨顯示驅動晶片、類比晶片等產品以手機為主要應用，受到中國封控、手機市況不佳影響，營收為5.1億美元，季減25.8%。

TrendForce表示，IC設計業者受產品組合規劃不同，如資料中心、網通、物聯網、汽車等產品組合需求穩定，但消費電子、面板、挖礦等需求走弱，終端拉貨力道縮手影響，營收互有增減。然而，面對近期低迷的市況，第3季半數以上的IC設計業者營收均呈現衰退。

展望2022年第4季至2023年第一季，在高通膨的環境下，年底購物節慶對消費電子帶來的消費動能回升力道有限，加上客戶端的高庫存仍需要時間去化，因此，對IC設計業者來說將會是極具挑戰的兩個季度，在營收上呈現季減的可能性不低，但各業者皆在產業低谷之際，持續降低自身庫存同時提高現金水位，將產品拓展至資料中心、汽車等領域，為日後整體半導體產業再度回溫做好準備。

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