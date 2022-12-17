Maserati Grecale豪華跑旅，359萬起感受海神卓越不凡的魅力風采

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都會時尚創新科技 匠心獨具義式工藝
「擁創新為本能、為熱情所驅使、因美學而出眾」- Maserati 秉持著GT超跑MC20所引領的新世代設計語彙與義式先鋒精神，全新Grecale擁有精雕細琢的車身線條，以匠心獨具的設計美學完美詮釋嶄新的義式奢華風範，並結合中央鑲嵌大型三叉戟廠徽的直瀑式水箱護罩、採用上下雙燈線的直立式頭燈、車側輪廓更為平整流線的隱藏式門把手等設計元素，展露出風格獨具的新世代海神家族風貌。為呈現不同車型的獨特氣質，GT與Modena分別運用與車身同色和黑色鋼琴烤漆強化外觀造型，Trofeo更在前、後下擾流及車身側裙換上專屬碳纖維材質設計，彰顯Maserati為賽道而生的熱血性格。
兼具未來科技風格與傳統義式工藝的座艙鋪陳，全新Grecale巧妙運用天然皮革、碳纖維、木材等料件與獨特色彩搭配所譜出的和諧義式氛圍為基底，結合由12.3吋馬鞍型數位儀錶、12.3吋及8.8吋雙螢幕中央控制面板、Maserati智能時鐘所構成的四大數位化顯示區域，帶來更加豐富多變的行車資訊與直覺便利的使用體驗。全新Grecale更取消傳統排檔桿設計，簡約地整合於中控介面並採用按鍵式操作，駕駛人亦可隨時利用方向盤後方的鋁質換檔撥片享受隨傳隨到的動力快感。全新Grecale在流線動感的外觀設計下，可提供同級最大的車室與行李廂空間，確保每一趟旅程都舒適愜意，同時搭配全車系標配的14支義大利Sonus faber頂級揚聲器、後座獨立6.5吋控制螢幕的三區恆溫空調系統，以及Modean、Trofeo 車型可隨行車模式自動變換白、紅、黃（Trofeo車型專屬）不同背光照明的環艙氛圍燈等豪華便利配備，一登入車室即可沉浸於無可比擬的義式奢華享受之中。
極致性能撼動人心 頂尖科技安心隨行
面對嚴苛的環境議題，Maserati充分展現追求突破的賽道精神，全新Grecale GT、Modena車型皆搭載結合48V輕油電混合動力系統的2.0L四缸渦輪引擎，並導入源自F1賽車科技、可迅速提升增壓進氣效果的eBooster電控渦輪，有效改善引擎回應速度與低轉速下的扭力輸出，同時在運動模式下全力驅策時提供額外助力，並擁有300hp、330hp強勁馬力與450Nm峰值扭力，0-100km/h僅需5.6秒、5.3秒即可輕鬆完成。
位居性能旗艦地位的Trofeo車型，採用與MC20“Nettuno海王星”動力單元一脈相承的3.0L V6雙渦輪增壓引擎，透過90度夾角、濕式油底殼設計以及F1專利科技的Maserati Twin Combustion (MTC)雙燃燒系統，可帶來高達530hp/620Nm強悍動力，造就0-100km/h加速3.8秒、極速上看285km/h的強悍實力。為提供專屬駕馭樂趣，Trofeo不僅搭載前六活塞、後四活塞配合打孔通風碟盤的進階煞車系統；兼具靈活操控與循跡穩定的後軸電子限滑差速器，能使前輪在轉向時依然與地面垂直，改善側向抓地力表現的半虛擬轉向軸；還擁有前後軸主動式可調電子阻尼與具備六段高度調整功能的氣壓懸吊系統，涵蓋從舒適到熱血、從都會到荒野的不同行車需求，最後再搭配可盡情釋放車輛潛力的專屬Corsa賽道模式，徹底滿足追求極致性能快感與賽車激情的躍動靈魂。
除了超乎想像的操控樂趣與毫不妥協的流暢動態，全新Grecale的駕駛體驗更是讓人安心無虞。全車系標配ADAS先進駕駛輔助系統套件，囊括達到Level 2自動駕駛輔助等級的主動式定速巡航系統、主動式煞車輔助系統、盲點偵測輔助系統、主動式車道維持輔助系統與疲勞駕駛偵測系統，可有效降低意外發生機率並減輕長途行車疲勞感，此外，360〫環繞影像系統亦為全車系標配項目，便於市區巷弄穿梭或路邊停車等情況下掌握車身周圍環境，進一步確保行車安全。
「海神皇家劇院」限時亮相 歡迎蒞臨鑑賞
迎接全新23年式Grecale的正式上市，Maserati Taiwan特別於信義區街頭打造「海神皇家劇院」及熱鬧的義大利市集，於12/17（六）─12/18（日）兩日期間限定展出全新世代跑旅Grecale，敬邀喜愛海神車款與義式文化的車迷朋友們蒞臨鑑賞，給自己一個獨特浪漫的義式假期！
活動日期：2022/12/17 (六) -12/18(日)
活動地點：海神皇家劇院（克緹國際大樓: 臺北市信義區松仁路105號）
更多產品資訊: https://www.maserati.com/tw/zh/models/grecale