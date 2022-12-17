鶯歌藝術季登場！「匯聚之門」點亮陶博 打造新藝文之城
「2022鶯歌藝術季—來唱鶯歌」今（17）日正式登場，將連續二個週末假期在陶瓷藝術園區盛大舉辦，活動4大亮點包括微笑音樂市集、人氣歌星接力嗨唱、精彩文藝表演、7.5米的光影藝術牆「匯聚之門」。藝術季首日由吉那罐子演唱「鶯歌的囡仔歌」正式拉開活動序幕，藉由文化創意帶動鶯歌周邊地區興盛，新北副市長謝政達也蒞臨現場，參與「匯聚之門」點亮儀式，並表示：「未來也將持續推動藝文活動，將鶯歌陶瓷特色加入更多藝術脈絡，讓鶯歌不只是陶瓷藝術中心，而是搖身變為一座藝文之城」。
記者鍾怡婷/綜合報導
鶯歌藝術季今年邁入第3年，以「來唱鶯歌」為主題，推出一系列展演、微笑市集等文創活動。謝政達表示，新北市政府推動「三鶯文創整合計畫」投入大量心力推廣環境美學，希望在鶯歌市民美術館興建完成前，提前讓在地有更多藝文元素融入，像是已經完工的陶藝山水步道，以及陶藝山水轉接巴士等，希望民眾到的鶯歌交通可以更加方便，把鶯歌陶瓷特色加入更多細節，搖身一變成為藝術之城，邁向更多元化的發展。
而鶯歌藝術季今年也特別在陶博館外牆，打造了7.5米的光影藝術牆「匯聚之門」，由策展團隊臺北世大運開閉幕式燈光設計車克謙老師、臺北聽障奧運會開閉幕式影像設計徐逸君老師、法國巴黎師範音樂院作曲家馮雁敏老師共同創作的光影牆，將光影特效結合動畫、音樂，讓民眾到鶯歌體驗一場視覺、聽覺的藝術饗宴，藝術牆從今日點燈儀式過後至明年1月2日，每日下午4時30分至9時30分準時亮燈，將成為年末必拍的景點之一。
「2022鶯歌藝術季—來唱鶯歌」活動中，不可錯過的包括兩場演唱饗宴「復古搖滾演唱會」、「極致美聲演唱會」，邀請旺福、鄭宜農、尋人啟事等8組人氣藝人接力嗨唱，時間為12/17、12/24的下午4點至5點半；還有微笑音樂市集，集結40間質感風格品牌加上26場街藝演出，於12/17、12/18、12/24、12/25的中午12點至下午6點，快趁著周末悠閒好時光到鶯歌走走逛逛，體驗鶯歌的藝文之美吧！