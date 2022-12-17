輔導農企業外銷國際　農委會精選TGA農產品辦聖誕市集

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農委會宣布於17、18日兩天在台北火車站一樓大廳舉辦「TGA Select．農民麗．聖誕市集」，將有10個台灣TGA select新品牌、22家在地食農品牌商品參加。
農委會指出，歷年來輔導的外銷農企業，無論是堅持環境與生產平衡的生態永續淨零理念，或是產銷價值鏈的加值整合，以及農產與畜牧技術規格化管理等，在台灣設計研究院協助導入設計後，已逐步與國際接軌。
此次參展廠商包括體現永續價值的格園社會企業「香草畝研所」，將有零碳排香草品牌嶄新露出，還有歷經十幾年選育的台灣原生種黑豬產品「Odiva」等，許多台灣最新潮美味的農產品，都能在這次聖誕市集活動一次限定品嘗與預購。
農委會表示，面對變化多端的消費市場，產品創新不僅能帶動品牌文化延續，透過新食感話題將農產原物料外銷到世界各地，也激發排灣農產業升級的能量。
今年度TGA共創計畫的主角是日本消費者極為陌生的「銀耳」，該會委由台灣設計研究院與日本知名連鎖選物店LOFT合作，從通路觀點尋找新的市場需求，從在地生活角度解析新市場機會，因而誕生了翻轉傳統銀耳形象的低卡新甜點。
設研院同時與具有多國經驗的設計團隊薩巴卡瑪合作，輔導國內菇蕈主要供應商萬生生機公司開啟銀耳新市場，以產地直送的精選銀耳進行加工，消費者也可以在此次活動中搶先體驗。