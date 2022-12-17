不只買藥！南早：中國民眾赴澳門　打自費mRNA疫苗

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報導指出，澳門向來以博弈產業聞名，但對一些中國人來說，現在它最大的吸引力來自BioNTech疫苗，而唯一為遊客提供自費mRNA疫苗接種的澳門科技大學附屬醫院，也成為中國內地遊客的熱門地點。不過，中國旅客目前還只能接種針對原始病毒株的疫苗，而針對新變種的次世代疫苗則還僅限澳門當地人接種。
1名來自深圳的遊客透露，她和丈夫原本都認為沒有必要接種，因為對清零政策有信心，但自從中國放鬆防疫、病例開始激增後，她們改變了主意；而之所以選擇mRNA疫苗，是因為查過網上資料後，覺得比較安心。
赴澳門打自費疫苗的遊客，1針需支付175至212美元，有些人有額外的健康保險協助支付，所以感覺還好，但若沒有保險、本身經濟也不寬裕，可能就會覺得貴，何況還要考慮旅費和住宿費等開銷。
該名遊客表示，等香港也放寬邊境政策後，她可能就會去那裡接種第2劑疫苗，更近也更便宜。
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