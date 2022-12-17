病情不樂觀！傳泰王室將宣布長公主死訊　恐牽動繼承問題

不只買藥！南早：中國民眾赴澳門　打自費mRNA疫苗

▲除了藥品，中國也有不少民眾特地前往澳門，接種仍未獲中國當局批准的BNT疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲除了藥品，中國也有不少民眾特地前往澳門，接種仍未獲中國當局批准的BNT疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國放寬防疫措施後，許多藥局和醫院都開始大排長龍，在國內買不到藥，就去鄰近的港澳、澳洲尋找貨源。有外媒指出，除了藥品，中國也有不少民眾特地前往澳門，接種仍未獲中國當局批准的BNT疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《南華早報》報導，由於澳門取消了對短期遊客接種疫苗的限制，並提供自費的BioNTech，這一款在港澳和全球被廣泛使用、但尚未獲准於中國內地施打的mRNA疫苗，赴澳門打疫苗成為熱門選項，現在預約的話，甚至要等到明年1月才有機會打到。

報導指出，澳門向來以博弈產業聞名，但對一些中國人來說，現在它最大的吸引力來自BioNTech疫苗，而唯一為遊客提供自費mRNA疫苗接種的澳門科技大學附屬醫院，也成為中國內地遊客的熱門地點。不過，中國旅客目前還只能接種針對原始病毒株的疫苗，而針對新變種的次世代疫苗則還僅限澳門當地人接種。

1名來自深圳的遊客透露，她和丈夫原本都認為沒有必要接種，因為對清零政策有信心，但自從中國放鬆防疫、病例開始激增後，她們改變了主意；而之所以選擇mRNA疫苗，是因為查過網上資料後，覺得比較安心。

赴澳門打自費疫苗的遊客，1針需支付175至212美元，有些人有額外的健康保險協助支付，所以感覺還好，但若沒有保險、本身經濟也不寬裕，可能就會覺得貴，何況還要考慮旅費和住宿費等開銷。

該名遊客表示，等香港也放寬邊境政策後，她可能就會去那裡接種第2劑疫苗，更近也更便宜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

上海疫情大爆發？中小學改線上教學引議

中國疫情急升！「乾脆一起陽」盛行　專家：應慎防新變種

鬆綁前中國新冠病例已激增！世衛：放寬防疫不是主因

專家成帶貨王？中國民眾搶完黃桃瘋買檸檬　1顆價飆45元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀