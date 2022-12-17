Wendy分手孫生喊「沒拿東西」！親曝內幕：生活費都我出
桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」電豹女成員林宛璇（Wendy璇璇）和網紅團體「反骨男孩」成員孫生分手後，一舉一動仍受到網友關注。時常透過社群媒體分享生活的她，今（17）日也在IG限時動態開放匿名問答，有人問她：「是否有考慮把機車還給孫生？」對此，她也強調：「我沒有拿任何東西」。
娛樂中心／綜合報導
Wendy今日在IG開匿名問答，網友提到「有沒有考慮把機車還給孫？」對此，她強調自己沒有拿任何東西，也不是什麼課金女，「我都自己賺，自己養自己，去新加坡也花了四萬多，我們的生活費也都是我出，只是他車太多，一台寫我的名字，少繳點稅」。
也有網友提到過去孫生曾經跪下求復合的事，Wendy則無奈回應：「人可以忍受一陣子，無法忍受一輩子的。」針對分手一事，她也透露自己沒想到在23歲這年，會經歷這麼多事，「我又成長了！」還有網友問她「是否還會和反骨拍片？」她也回應：「有機會當然會的，反骨是很棒的大家庭。」還不忘感謝孫生，「謝謝孫也很謝謝反骨給我機會」。
至於喜歡什麼樣的男生？Wendy開出3條件：「個性特別、內雙雙眼皮、有經濟能力，不要摳（小氣）。」還自嘲：「不知道為什麼我都喜歡難搞的男生。」最後，看見網友叫她別在意酸民的暖心留言，她也感性直呼：「真的很感動，我不太會往心裡去，往前看，過好自己生活，快樂就好」。（編輯：郭佩蓉）