天氣越冷越旺！本週生肖運勢排行　「這位」事業愛情雙贏

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第一名：雞
本周運勢大旺，多項奪得第一名。事業上除了建立與客戶聯繫，並展開下游廠商鏈接外，也可以開始為明年作準備。
第二名：龍、猴
屬龍的人本週運勢氣勢不凡，對於股東合作的生意充滿信心，萬事俱備，只欠東風，希望明年開春能夠大展鴻圖；屬猴的人，本週運勢跳升，在事業運排行第二名。業務人員財運當旺，行事有魄力，並能一鼓作氣完成目標，大家歡喜。
第三名：馬、鼠
屬馬者本週工作運勢有進步，為第三名。職場工作壓力大，舊的不去，新的不來，期望突破新局，需要貴人加持；屬鼠本週運勢還算不錯，同為第三名，在不佳的市場狀況下拚搏，這一年到底總算成績還算低空飛過，可以稍微安心。
【感情運前三名】
第一名：雞
本週單身女性愛情萌芽，曖昧感產生的一周。Party上突然出現的心儀對象，讓你奮不顧身想主動出擊。
第二名：龍
本週愛情運上升，在參加完同事的婚宴之中，遇到欣賞的人，想婚的念頭催促自己要加把勁了。
第三名：猴
西洋平安夜的到來，讓你與他多了愛情交往中的甜蜜氣氛，加速戀情增溫的催化，希望能夠快點確定你是唯一的身份。
【健康運前三名】
第一名：雞
本週健康運勢，將度過心情愉快的一周，年前的活動，應酬增多，飲酒量相對增多，要注意夜晚交通安全。
第二名：猴
本週健康運尚可，冬天是你最難控制身材的季節，為了減肥瘦身，不得不逼自己向健身房報到，激勵運動。
第三名：鼠
本週健康運還算平穩，只是覺得很容易疲累，應該注意營養是否均衡，每日補充維生素C，B ，增加好體力。
【財運前三名】
第一名：猴
本週財運上升，業務人員尤其感受強烈。因為行業特殊，在不同的經濟狀況下，反而比他人還忙。
第二名：龍
本週財運來自於股東合夥事業的收入，遇到志同道合的人，一起投入看好的行業，精準，迅速，謹慎地進行。
第三名：鼠
本週財運收入驗證了努力與時間的投入，當然還需要運氣，然而運氣好的累積，是你的人品保證。
【本文獲命理專欄《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。