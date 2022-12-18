想和異性逛耶誕城！他花錢約「一日女友」　見面竟買1送1

天氣越冷越旺！本週生肖運勢排行　「這位」事業愛情雙贏

▲天氣越冷運勢越旺，本週好運生肖排行出爐。屬雞的民眾可得好好把握，不僅事業運勢極佳，感情、健康也通通順風順水（示意圖／取自photo AC）
▲天氣越冷運勢越旺，本週好運生肖排行出爐。屬雞的民眾可得好好把握，不僅事業運勢極佳，感情、健康也通通順風順水（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（18）日清晨低溫寒冷，週一開始會逐漸回溫，但體感溫度仍偏低。不過人冷心可不涼，命理專欄《旺好運》曼樺老師分析，接下來的一週（18至24日），這些生肖越冷運越旺，尤其是屬雞的民眾可得好好把握，不僅事業運勢極佳，感情、健康也通通順風順水，若是有在心中規畫已久的計畫，不如就把握這個好時機開始行動，也可先為明年的目標做準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲雖然氣溫寒冷，但屬雞的人反而運勢旺翻天，事業、愛情、健康都順風順水。（示意圖／取自photo AC）
▲雖然氣溫寒冷，但屬雞的人反而運勢旺翻天，事業、愛情、健康都順風順水。（示意圖／取自photo AC）
【事業運前三名】

第一名：雞

本周運勢大旺，多項奪得第一名。事業上除了建立與客戶聯繫，並展開下游廠商鏈接外，也可以開始為明年作準備。

第二名：龍、猴

屬龍的人本週運勢氣勢不凡，對於股東合作的生意充滿信心，萬事俱備，只欠東風，希望明年開春能夠大展鴻圖；屬猴的人，本週運勢跳升，在事業運排行第二名。業務人員財運當旺，行事有魄力，並能一鼓作氣完成目標，大家歡喜。

第三名：馬、鼠

屬馬者本週工作運勢有進步，為第三名。職場工作壓力大，舊的不去，新的不來，期望突破新局，需要貴人加持；屬鼠本週運勢還算不錯，同為第三名，在不佳的市場狀況下拚搏，這一年到底總算成績還算低空飛過，可以稍微安心。

【感情運前三名】

第一名：雞

本週單身女性愛情萌芽，曖昧感產生的一周。Party上突然出現的心儀對象，讓你奮不顧身想主動出擊。

第二名：龍

本週愛情運上升，在參加完同事的婚宴之中，遇到欣賞的人，想婚的念頭催促自己要加把勁了。

第三名：猴

西洋平安夜的到來，讓你與他多了愛情交往中的甜蜜氣氛，加速戀情增溫的催化，希望能夠快點確定你是唯一的身份。

【健康運前三名】

第一名：雞

本週健康運勢，將度過心情愉快的一周，年前的活動，應酬增多，飲酒量相對增多，要注意夜晚交通安全。

第二名：猴

本週健康運尚可，冬天是你最難控制身材的季節，為了減肥瘦身，不得不逼自己向健身房報到，激勵運動。

第三名：鼠

本週健康運還算平穩，只是覺得很容易疲累，應該注意營養是否均衡，每日補充維生素C，B ，增加好體力。

【財運前三名】

第一名：猴

本週財運上升，業務人員尤其感受強烈。因為行業特殊，在不同的經濟狀況下，反而比他人還忙。

第二名：龍 

本週財運來自於股東合夥事業的收入，遇到志同道合的人，一起投入看好的行業，精準，迅速，謹慎地進行。

第三名：鼠

本週財運收入驗證了努力與時間的投入，當然還需要運氣，然而運氣好的累積，是你的人品保證。

【本文獲命理專欄《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

低溫下探5度！醫籲「保暖禁忌」要注意　補湯暖身別喝錯

暖暖包別拿手上！中醫改放「3部位」暖全身：提高精氣神

2023第1道曙光追起來！4大必看景點報你知　看完煙火就衝

香蕉哪種顏色最營養？專家曝「正確挑法」：減重族要選它

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀