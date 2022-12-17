疫情恐反轉「１族群」人格特質！　研究：情緒化、抗壓性、責任感降低

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觀照自己情緒 調整心理健康中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說明，依照一些人格心理學家說法，人格特質的確比較不會因為環境壓力而改變，特別是核心特質，僅有非核心特質可能會因應環境而有所調整。而比較年長的世代，例如經歷過生活貧困、醫療資源匱乏的時代，又遇上曾造成大流行的小兒麻痺、霍亂等疾病，成功抵抗存活至今，能讓他們產生適應生活的方式，因此當面對新世代的新冠肺炎病毒，能啟動搜尋成功適應的策略來因應；反之，年輕人生活經驗沒那麼多，危機準備度較低，帶來的衝擊較大，極有可能影響到人格特質。
此外，目前已有不少研究均發現疫情造成人們恐慌或憂鬱的比例增加，而封城或隔離政策造成不得不大量使用網路，影響人與人之間的互動模式，在電腦或手機螢幕後面有很大的自主權，造成親和性及盡責性下降。
疫情影響人際 心理健康問題多董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，在防疫期間，大幅減少實際的人際互動及社交，社會連結變弱，會造成孤獨感增加，當疫情減緩要回歸到原有的社會群體中進行互動，例如學校，就有可能產生壓力、對環境及對人的信任感降低，因此出現心理健康問題，像焦慮、憂鬱等。
歸群體有法 日常可以這樣做戴怡君副主任建議，可透過幾個方法幫助孩子調適回歸群體生活，恢復與他人及社會連結的關係。首先，學習覺察自己的情緒，重新檢視和別人的互動關係，如果出現負面的想法和情緒，可以寫下來，或是找信任的大人說出來，從釐清想法感受的過程中，獲得解決問題的方式；再則，鼓勵孩子做運動，尤其是團體運動，能帶來更多愉悅感。透過這些活動，增加與他人互動的機率，為生活帶來不同的意義。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56129
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