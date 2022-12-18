萬物齊漲！北市8年人口驟減25萬　不吃喝16年才買得起房

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攤開各行政區人口數字來看，其中又以蛋黃區大安區、信義區人口移動最具指標性，大安區今年11月相較109年同月，人口減少1萬9825人，信義區則減少1萬2681人。進一步觀察內政部戶政統計資料，今年11月台北市共遷出9363人，當中又以遷至新北2731人、桃園市469人為大宗。
據永慶房產團統計2022上半年七都會區「淨遷出人口」排名，台北市就包辦了其中8個名次。大安區排行第一，遷出人數達8691人、士林區6250人排行第二、中山區5508人排行第三、信義區遷出5386人排行第五、內湖區5271人排行第六、松山區5196人排行第七、文山區5025人排行第八、北投區4612人排行第十。
綜觀北市面臨人口流失窘境，北市高房價令不少民眾卻步，即便工作地點在台北市，仍寧願選擇置產於鄰近縣市。據內政部資料統計，今年第2季全國房價負擔能力指標，台北市房價所得比為16.17，「等同民眾要16年不吃不喝才能在北市買房」，對比同月份新北市12.82、桃園市7.83，儼然仍有不小的差距；北市房貸負擔率更高達全台之冠為66.12%，相較去年同季上升3.01%，致買房壓力不減反增。
在台北市不只買房難，租房也是不少人煩惱問題。內政部今年5月公布110年租金實價登錄、租金補貼及包租代管租金資料統計，六都中以台北市每坪租金單價1095元為最高，鄰近縣市如新北市、桃園市則為638、500元。
除了房價問題，台北市物價仍舊居高不下，根據北市府主計處統計，111年11月台北市消費者物價總指數為108.57，較上年同月漲2.90%。值得一提的是，食物類年增率達到3.58%，其中蛋類受到蛋荒影響，大幅飆漲21.74%，另居住類也上漲1.73%，當中房租則再漲1.61%。面對整體薪資所得成長，因應不上房價、物價及租金飆漲的年代，台北民眾苦不堪言。