脫北潮加劇！台北人外移新北、桃園 學者揭「特殊現象」
受房價、物價逐年上漲衝擊，導致在台北市買房難如登天，更釀台北市近年掀起一股「脫北潮」；據統計，北市人口數8年已下跌25萬，今年11月正式跌破250萬人大關。分析人口外移情形，台大國發所副教授辛炳隆接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，現已發生台北人雖仍在北市上班，但戶籍卻不在北市的「特殊現象」。他認為，房價高漲及新北、桃園就業機會增加，都是北市人口減少的關鍵因素。
記者翁子竣／台北報導
北市人口外移嚴重，辛炳隆接受《NOWnews今日新聞》採訪直言，不只在台北市，「很多國家的大都會地區，包括日本東京、南韓首爾都有一樣狀況」；他分析，房產價格飆漲後，以年輕族群為例，原先跟父母同住，或要搬離住宅空間者，這些人很可能就會接連離開台北，且現今桃園機場捷運及大眾交通運輸系統普遍、發達，雖多數人工作仍在北市，但居住方面則會往外擴散至新北、桃園。
辛炳隆進一步說明，北市就業機會雖相對桃園、新北沒有明顯減少趨勢，「但增加幅度確實比較小」，加上新北、桃園近幾年積極招商，及台商回流影響，因此部分工作機會也朝北市以外的地方去。
辛炳隆認為，因鄰近縣市就業機會增加較北市迅速，許多上班族的工作地點也跟著遷移。他說，北市現浮現「特殊現象」，很多人工作仍在台北市，但戶籍卻不在北市，「這些人基本上不是從外縣市來找工作，而是本身就是台北市人，只是因為房價因素搬去桃園、新北。」
至於物價影響層面，辛炳隆說，新北幅員廣大如板橋、新莊副都心，皆是大都會一部分，整體物價跟北市差不多，桃園則相對較低；不過，辛炳隆也提到將出現「物價外溢」現象，他解釋當北市人口慢慢往外擴散，屆時將會帶動外地房地產價格，一個地方房價、物價與當地消費量能有關，人變多連帶導致需求增加，「房價、物價會慢慢與北市看齊。」