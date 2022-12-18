伊朗影后也遭捕！當局控「煽動混亂」拘留傳喚大批名人
伊朗「頭巾示威」持續超過兩個月後，當地媒體指出就連該國最有名的女演員塔蘭妮阿莉多絲蒂也因為支持示威遭到逮捕。報導指出，這名38歲女演員因為屢次對艾米尼之死引發的全國示威浪潮表達支持、煽動混亂而遭到拘留。
國際中心楊智傑／綜合報導
伊朗最知名女演員塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）在全國示威期間，最早在Instagram等社群媒體上表達支持，更聲援一名被指控「用刀襲擊」而遭處決的示威者。根據伊朗國營媒體報導，塔蘭妮阿莉多絲蒂與多位具有影響力的名人，因為發布「虛假扭曲內容並煽動混亂」而遭司法機構傳令召喚，而有部分人士更因此遭拘留。
塔蘭妮阿莉多絲蒂曾多次在名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的電影作品中演出，最廣為人知的是贏下2017年奧斯卡最佳外語片的《新居風暴》（The Salesman）。
伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）在9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭道德警察帶走，拘留期間昏迷送院，其後死亡引發伊朗大型示威浪潮。至今伊朗已有約500人死亡，該名被指控用刀襲擊保安人士的示威者則在12月8日遭處決，成為首名被判死的示威者。