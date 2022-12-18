美放鷹台股收黑！法人：基本面趨分化　後市選股5方向

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儘管市況受利率政策比市場悲觀一點點影響，但安聯投信台股團隊認為，不論是就中國經濟有望解封、3到6個月後逐步回復的方向明確，或是季報表現與明年逐季表現來看，其實最壞狀況都在市場預期之中，不確定性都已逐步落地。
就基本面，以安聯投信台股團隊內部長期追蹤250檔企業獲利來看，年增率低點仍預估落在2023年第一季、之後有望逐季改善。相較於今年修正的是本益比、明年則是每股獲利變化，預估明年第一季基本面將呈現分化走勢，故屆時選股可能成為左右全年表現的關鍵時點。
展望後市，可留意如具有穩定現金流及強勁基本面者，同時可隨時留意增持股價落後、評價相對便宜、價值及長期趨勢浮現的受惠股。如在半導體領域，庫存調整仍在進行，不過近期部分廠商已感受到客戶拉貨趨穩。
雖然論需求回升仍言之過早，但顯示產業訂單全面下修時間已過，產業離復甦又更近一步，安聯投信台股團隊指出，下波觀察點將是農曆年後訂單是否增溫。首選族群仍為 IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸領域。
在非電族群部分，持續關注能夠持續成長的、基期較低的、受惠結構性產業變化、獲利持續上修中的產業及公司，喜好的有內需消費、紡織、銀行股及再生能源/電網升級政策受惠族群相關者。