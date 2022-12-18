今日來講股／美4經濟數據牽動台股　鮑爾鷹派回吐漲幅

美放鷹台股收黑！法人：基本面趨分化　後市選股5方向

▲美國聯準會（Fed）放鷹拖累，台股周線連二黑，不過，法人認為，最壞狀況都在市場預期之中，預估明年第一季基本面將呈現分化走勢，選股可能成為左右全年表現的關鍵時點。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）放鷹拖累，台股周線連二黑，不過，法人認為，最壞狀況都在市場預期之中，預估明年第一季基本面將呈現分化走勢，選股可能成為左右全年表現的關鍵時點。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

受到美國聯準會（Fed）放鷹，市場對經濟衰退擔憂升溫與美股拉回，台股12月16日周五也湧現賣壓，終場下跌205.58點，收在14528.55點，周線也連二黑。展望後勢，法人認為，儘管市況受利率政策比市場悲觀一點點影響，其實最壞狀況都在市場預期之中，不確定性都已逐步落地，預估明年第一季基本面將呈現分化走勢，屆時選股可能成為左右全年表現的關鍵時點，後市選股聚焦5方向。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近日台股走勢疲軟，主要是反應聯準會釋出關於降息言論、打擊通膨決心等都低於市場預期及美股拉回走勢所致。

儘管市況受利率政策比市場悲觀一點點影響，但安聯投信台股團隊認為，不論是就中國經濟有望解封、3到6個月後逐步回復的方向明確，或是季報表現與明年逐季表現來看，其實最壞狀況都在市場預期之中，不確定性都已逐步落地。

就基本面，以安聯投信台股團隊內部長期追蹤250檔企業獲利來看，年增率低點仍預估落在2023年第一季、之後有望逐季改善。相較於今年修正的是本益比、明年則是每股獲利變化，預估明年第一季基本面將呈現分化走勢，故屆時選股可能成為左右全年表現的關鍵時點。

展望後市，可留意如具有穩定現金流及強勁基本面者，同時可隨時留意增持股價落後、評價相對便宜、價值及長期趨勢浮現的受惠股。如在半導體領域，庫存調整仍在進行，不過近期部分廠商已感受到客戶拉貨趨穩。

雖然論需求回升仍言之過早，但顯示產業訂單全面下修時間已過，產業離復甦又更近一步，安聯投信台股團隊指出，下波觀察點將是農曆年後訂單是否增溫。首選族群仍為 IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸領域。

在非電族群部分，持續關注能夠持續成長的、基期較低的、受惠結構性產業變化、獲利持續上修中的產業及公司，喜好的有內需消費、紡織、銀行股及再生能源/電網升級政策受惠族群相關者。

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