中國多地取消「落地檢」 元旦起擬迎觀光旅遊久違高峰
中國在推出「新十條」防疫措施後，各地封控出現放寬鬆綁。隨著元旦即將到來，中國各旅遊平台皆顯示民眾外出旅遊意願大增，加上多地取消「落地檢」的管制、返鄉需求等疊加之下，業者認為中國將迎來一波市場久違的出遊高峰。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國即將迎來連續3天的元旦假期，根據旅行服務平台「飛豬」報告顯示，過去一周包含元旦、跨年等相關出遊行程規劃搜尋比起上週增長了6倍，元旦機票預訂量也增長了3倍，其中前往海南、雲南、廣東等氣候溫暖地區的旅行團規劃特別熱門，另外若住宿飯店附近或出遊套裝規畫內帶有溫泉、遊樂園門票或船舶等規劃的最受歡迎。
根據旅遊平台「驢媽媽」集團副總裁、奇創旅遊集團總裁馬磊預計，今年中國民眾在元旦、春節，旅遊度假和返鄉需求疊加，預期將迎來市場久違的一波「出遊高峰」。平台數據顯示，自「新十條」發布之後，包含機票、火車票的搜索量一口氣上漲超過450%，尤其是元旦假期及春節前後的出遊車票最為熱門，目的地則多為海南三亞、上海、北京、杭州、成都、廣州、武漢、西安、昆明、南京等。
截至目前，中國各大城市包含北京、上海、廣州、深圳、成都、哈爾濱、海南、陝西、寧夏等多地已經配合調整疫情防控措施，要求要求不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明或健康碼，不再進行落地檢，預期今年底至明年春節期間，各大平台上的「三亞遊」、「海南遊」等旅行訂單將繼續成長。