聯準會再放鷹！台幣連2黑 但匯銀估短線有撐不易大貶
美國聯準會（Fed）一如市場預期升息2碼，但預期利率要到2024年才會調降，鷹派基調不變，也澆熄2023年降息希望，市場樂觀情緒轉趨保守，股匯齊挫，新台幣兌美元周線也連二貶，累計1周下來貶8.8分，貶幅0.29%，收30.71元。展望後勢，匯銀認為，由於外資年底即將放長假，加上出口商也有實質拋匯需求，預期新台幣短線不易大貶，可能30.5元至30.8元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
在美國聯準會升息前夕，新台幣兌美元收盤價一度升至30.582元，但在聯準會升息2碼，主席釋出鷹派言論，即到2024年才可能降息，美元指數反彈，台北股、匯市同步收黑，台股12月16日收盤大跌205.58點，外資亦在台股賣超新台幣157.65億元，新台幣兌美元收在30.71元，貶值8.5分，也連2個交易日收貶，成交量16.775億美元，累計1周下來貶值8.8分，貶幅0.29%。
匯銀指出，美國聯準會對終端利率的預期高於市場先前樂觀看法，根據聯準會說法顯示，要讓通膨回到2%的預期目標會是漫長的過程，在這段耐力比賽中，就怕有企業與個人撐不下去，導致經濟加速衰退，避險情緒上揚，可能讓美元重拾漲勢。
不僅如此，匯銀認為中國11月經濟數據弱於預期，也是讓美元轉強的原因，尤其隨著中國防疫措施逐步放鬆恐讓感染者大規模增加，讓投資人對未來的經濟前景不敢樂觀看待。隨著市場情緒轉變，外資也從匯入轉為匯出，出口商拋匯需求相對稀少。
不過，即便美國這次再升息2碼，台灣央行只升息半碼，在台美利差因素及全球經濟衰退的風險之下，使得資金回流美元，但匯銀預期，隨著2022年步入尾聲，尤其年底外資也將放長假，加上月底又是季底及年底，出口商有拋匯實質需求，預料新台幣短線大貶不易，可能在30.5元至30.8元震盪整理。