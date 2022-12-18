今日來講股／美4經濟數據牽動台股　鮑爾鷹派回吐漲幅

聯準會再放鷹！台幣連2黑　但匯銀估短線有撐不易大貶

▲美國聯準會放鷹，新台幣周線連2貶，收在30.71元兌1美元，展望後勢是否續貶？匯銀認為短線有撐不易大貶。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲美國聯準會放鷹，新台幣周線連2貶，收在30.71元兌1美元，展望後勢是否續貶？匯銀認為短線有撐不易大貶。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）一如市場預期升息2碼，但預期利率要到2024年才會調降，鷹派基調不變，也澆熄2023年降息希望，市場樂觀情緒轉趨保守，股匯齊挫，新台幣兌美元周線也連二貶，累計1周下來貶8.8分，貶幅0.29%，收30.71元。展望後勢，匯銀認為，由於外資年底即將放長假，加上出口商也有實質拋匯需求，預期新台幣短線不易大貶，可能30.5元至30.8元震盪整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在美國聯準會升息前夕，新台幣兌美元收盤價一度升至30.582元，但在聯準會升息2碼，主席釋出鷹派言論，即到2024年才可能降息，美元指數反彈，台北股、匯市同步收黑，台股12月16日收盤大跌205.58點，外資亦在台股賣超新台幣157.65億元，新台幣兌美元收在30.71元，貶值8.5分，也連2個交易日收貶，成交量16.775億美元，累計1周下來貶值8.8分，貶幅0.29%。

匯銀指出，美國聯準會對終端利率的預期高於市場先前樂觀看法，根據聯準會說法顯示，要讓通膨回到2%的預期目標會是漫長的過程，在這段耐力比賽中，就怕有企業與個人撐不下去，導致經濟加速衰退，避險情緒上揚，可能讓美元重拾漲勢。

不僅如此，匯銀認為中國11月經濟數據弱於預期，也是讓美元轉強的原因，尤其隨著中國防疫措施逐步放鬆恐讓感染者大規模增加，讓投資人對未來的經濟前景不敢樂觀看待。隨著市場情緒轉變，外資也從匯入轉為匯出，出口商拋匯需求相對稀少。

不過，即便美國這次再升息2碼，台灣央行只升息半碼，在台美利差因素及全球經濟衰退的風險之下，使得資金回流美元，但匯銀預期，隨著2022年步入尾聲，尤其年底外資也將放長假，加上月底又是季底及年底，出口商有拋匯實質需求，預料新台幣短線大貶不易，可能在30.5元至30.8元震盪整理。

巷仔內／跟進Fed升息　央行有不得不的壓力？

巷仔內／成全家第二大股東　國泰蔡家背後盤算是什麼？

升息近尾聲？央行總裁楊金龍曝明年利率凍漲可能性

貨幣政策轉向會比打房解禁早？央行總裁：可以這樣理解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀