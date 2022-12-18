郭書瑤現身《營業中》！男生反應曝光 鬼鬼、莎莎吃醋了
實境節目《嗨！營業中》由莎莎、浩子、張立東、吳映潔（鬼鬼）、炎亞綸、庹宗康和姚元浩主持，在第11集中，夥伴們接獲外燴的任務就是包辦大平國小全校下午茶伙食，這次小幫手邀請郭書瑤、琳誼和魏嘉瑩蒞臨。而昨（17）日下午官方粉絲專頁釋出花絮照，可以看到男主持人們圍繞在郭書瑤身邊，引來女主持人吳映潔和莎莎醋意。
記者侯家瑜/綜合報導
《嗨！營業中》粉專小編曬出2張，郭書瑤在庹宗康、姚元浩、張立東和浩子等人旁邊幫忙的照片，寫下：「歡迎今日小幫手郭書瑤（瑤瑤），看看男生反應，愛呀呀呀喔！你們幼稚到爆，以為浩哥不一樣，結果他也爽成這樣。」還特別點名莎莎與吳映潔，寫道：「真是辛苦你們了。」吳映潔看到後似乎不甘心，留言：「照片裡沒有我跟莎。」小編則澄清：「妳們認真做事中。」不過莎莎似乎不買單，直呼：「好啊！大家都繼續這樣，我們走著瞧。」
事實上，在該集節目中，主持人也現場做起了市調，問小學生認識莎莎嗎？小學生直說：「啥？莎莎是誰？」然後一旁炎亞綸接著問，知道我叫什麼名字嗎？同學一臉天真回說：「阿北？」這時大夥聽到小學生的答案瞬間笑翻天，炎亞綸連忙說：「不是阿北！是阿布。」後來發現在大平國小裡，人氣最高的是「雙浩」，因為小學生們都看新兵日記，簇擁著「雙浩」人群都散不去，一名小學生熱情對姚元浩說：「你當排長的時候很帥。」姚元浩開心回說：「現在也是啊，我還沒退伍。」小學生還因為太緊張對浩子說錯話：「你是我的粉絲！」隨後糾正說：「你是我的偶像。」童言童語相當可愛。