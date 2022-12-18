邀辯論遭吳怡農批沒提過政見　王鴻薇反酸：實在太健忘

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王鴻薇稍早受訪則反嗆，吳怡農實在太過健忘，「難道他忘記不久前，他才批評我所提出的核二、核三廠延役？怎麼一下子就忘記了，難道提出讓政府開英文補習班才叫政見？」王也強調，他絕對不會提出紙上談兵或空洞政見，核二、核三廠延役是他最想跟吳辯論的重要議題，之後也會陸續推出相關政見，可以拭目以待。
至於民進黨立委高嘉瑜昨在臉書發文，稱吳怡農現在走的就是她曾走過的路，是否印證先前一個人的江湖說法？王鴻薇回應，不曉得吳怡農作何感想，因為她說吳怡農是一個人的江湖，高嘉瑜不是認證了？可是吳之前還發新聞稿，讓她澄清所謂一個人的江湖，而高嘉瑜說是一個人的武林，「吳怡農團隊是不是要發一個新聞稿，說這不是一個人的武林？」
另外，王鴻薇提到，吳怡農一直指控她人身攻擊，「我想請問吳怡儂，參選以來我哪一句話人身攻擊？」王鴻薇認為，她都是就相關公共政策與其討論和質疑，如果質疑政見就是人身攻擊，那請問所有公共政策，難道都不需要討論？難道都不能夠有意見？難道都要變成一言堂？
王鴻薇指出，每當她提出要辯論，吳怡農不具體回應，只能批她沒提具體政見，但核二、核三廠延役不是也已回應過了？今天針對能源政策來一場辯論不是很好？