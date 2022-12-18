最正MC穿這樣挺阿根廷　網友激動：字母都變形了

林襄首集代班《小明星》備感焦慮　卻當場與林莎吵架

▲林襄首集代班《小明星大跟班》備感焦慮。（圖／中天提供）
▲林襄首集代班《小明星大跟班》備感焦慮。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

中天綜合台《小明星大跟班》今（19）日晚10點播出「經典綜藝單元對抗賽！以前的節目就是玩這麼大！」，由於主持人吳姍儒（Sandy） 因備孕告假，由林襄、林莎代班。事實上，林襄實境節目主持經驗豐富，這次難得代班談話性節目，她坦言很榮幸能和吳宗憲學習。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林襄感性地說：「能在談話性節目有主持機會，是我能好好學習的，更是展現近2年努力練習口才的成果發表，但不瞞大家，我超怕自己表現不好！希望能一集一集不斷進步，跟憲哥和其他主持人做更多的談話丟接。」而她也為節目做了很多功課，「來之前其實我瘋狂惡補複習過往的《小大》，吃飯、睡前一直看，一直熟悉節目步調，我發現自己原來有默默的累積很多養分，但在第一集時我還真的頗焦慮，在各種節奏的拿捏還不是很好，不過我覺得過了第一次的緊張，後面就放鬆，拿出自信的樣子。」

▲吳宗憲是林襄學習的對象。（圖／中天提供）
▲吳宗憲是林襄學習的對象。（圖／中天提供）
節目中讓來賓挑戰《黃金三百秒》的經典遊戲「擠眉弄眼」，這遊戲只能靠扭動臉部肌肉，把額頭的食物移動到嘴巴，比賽一開始，來賓不計形象使出渾身解數，有的搖頭晃腦，有的想靠舌頭把食物勾入嘴中，而林襄挑戰的食物是棉花糖，因為棉花糖有黏性，不論怎麼晃動都無法移動棉花糖，她甚至還玩到全身抽動翻白眼，讓在場來賓擔心她破壞形象，紛紛勸她放棄，連吳宗憲都覺得她放很開：「這是我們可愛的林襄嗎？她的舌頭長到很像攔沙壩。」Nono則認為林襄五官太立體，反而成了阻礙，但吳宗憲則大讚她的敬業精神：「玩得都比以前好看，以前的人比較含蓄不敢扮醜。

《綜藝萬花筒》也有經典遊戲「不是冤家不打頭」，雙方猜拳，勝者可拿槌子攻擊輸者，輸者若防禦失敗即被淘汰，而這遊戲由林襄與林莎率先對戰，遊戲一開始，2人出手都很含蓄，隨著遊戲節奏加快，2人越玩越激動，林莎甚至直接把槌子打在林襄臉上，氣的她跳腳抗議比賽不公，但擔任裁判的吳宗憲卻歪樓回應：「看2個漂亮女生吵架好好玩！」而緩過氣的林襄，表示自己勝負欲很強：「面對每件事我真的很不想輸！但我知道自己能力不足，有時努力到天花板時，我會告訴自己已經努力且盡力了，就不會後悔，所以我的勝負欲不算是輸贏，更像是對自己全力以赴的承諾。」

▲林莎代班《小明星大跟班》，在遊戲中把槌子打在林襄臉上。（圖／中天提供）
▲林莎代班《小明星大跟班》，在遊戲中把槌子打在林襄臉上。（圖／中天提供）

郭書瑤現身《營業中》！男生反應曝光　鬼鬼、莎莎吃醋了

林襄出外景喊「受不了」急就醫　曬近距離自拍洩病況

蔡康永考慮主持「老人版」《康熙》　首集來賓想找她

曾寶儀錯過《流星花園》杉菜一角　柴智屏曝當年人選內幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀