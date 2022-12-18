林襄首集代班《小明星》備感焦慮　卻當場與林莎吵架

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節目中讓來賓挑戰《黃金三百秒》的經典遊戲「擠眉弄眼」，這遊戲只能靠扭動臉部肌肉，把額頭的食物移動到嘴巴，比賽一開始，來賓不計形象使出渾身解數，有的搖頭晃腦，有的想靠舌頭把食物勾入嘴中，而林襄挑戰的食物是棉花糖，因為棉花糖有黏性，不論怎麼晃動都無法移動棉花糖，她甚至還玩到全身抽動翻白眼，讓在場來賓擔心她破壞形象，紛紛勸她放棄，連吳宗憲都覺得她放很開：「這是我們可愛的林襄嗎？她的舌頭長到很像攔沙壩。」Nono則認為林襄五官太立體，反而成了阻礙，但吳宗憲則大讚她的敬業精神：「玩得都比以前好看，以前的人比較含蓄不敢扮醜。
《綜藝萬花筒》也有經典遊戲「不是冤家不打頭」，雙方猜拳，勝者可拿槌子攻擊輸者，輸者若防禦失敗即被淘汰，而這遊戲由林襄與林莎率先對戰，遊戲一開始，2人出手都很含蓄，隨著遊戲節奏加快，2人越玩越激動，林莎甚至直接把槌子打在林襄臉上，氣的她跳腳抗議比賽不公，但擔任裁判的吳宗憲卻歪樓回應：「看2個漂亮女生吵架好好玩！」而緩過氣的林襄，表示自己勝負欲很強：「面對每件事我真的很不想輸！但我知道自己能力不足，有時努力到天花板時，我會告訴自己已經努力且盡力了，就不會後悔，所以我的勝負欲不算是輸贏，更像是對自己全力以赴的承諾。」