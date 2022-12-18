兵役延長方案持續卡關 王鴻薇斥：蔡政府充滿選舉算計
國防部預告年底前公布兵役延長，不過至今政策走向仍不明確；連帶引發外界質疑，遲遲未下決策，恐是民進黨政府考量2024選票壓力。對此，國民黨立法委員補選候選人王鴻薇今（18）日受訪表示，國防部與府院不同調，證明總統蔡英文政府充滿選舉算計與權謀，顯現民進黨只顧選舉不顧人民荒謬。
記者翁子竣／台北報導
義務役延長方案是否拍板？國防部長邱國正日前預告會在12月底前宣布，但外傳中央政府擔心影響民進黨2024總統選舉，導致方案至今仍未公告，儼然兵役問題成「燙手山芋」。行政院長蘇貞昌今上午受訪表示，兵役延長需經各部會詳細盤點，大家在最後整理階段，這是總統的職權，針對國防、外交、兩岸在維護國家主權保護國人安全，行政院都會全力配合，他強調一有消息就會適時報告。
媒體詢問，兵役延長政策成民進黨選票考量燙手山芋？甚至出現「抗中保台」需要調整的檢討聲浪？王鴻薇今受訪回應，役期延長不是不能討論，但不應該變成選舉操作因素。她認為，現在看來國防部與府院不同調，「證明蔡政府也就是民進黨充滿選舉算計與權謀。」
王鴻薇也質疑，役期延長不是本該要保台？怎麼現在變成保民進黨？若民進黨施政所有因素，都是考量其選舉利益，請問役男、國防利益在哪？這件事充分顯現民進黨只顧選舉，但不顧人民的荒謬而已。