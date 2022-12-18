氣溫雪崩下滑中！雙北「破6°C↓」時間曝　全台轉瞬急凍

聖誕童話降臨「榕錦時光」！點亮浪漫燈海：萌吃草莓甜點

▲趁太陽露臉到榕錦時光生活園區走走，聖誕節園區內佈置了麋鹿、北極熊等眾多大型動物木製立體模型，還點上大型聖誕樹燈飾，把整個園區變得超像聖誕童話世界。迎接冬季草莓季，「好丘On The Road在路上」草莓季限定「踏雪尋莓」厚醬貝果、和京町 山本屋「草莓抹茶糰子」，超萌又好吃。（圖／陳冠州提供）
▲趁太陽露臉到榕錦時光生活園區走走，聖誕節園區內佈置了麋鹿、北極熊等眾多大型動物木製立體模型，還點上大型聖誕樹燈飾，把整個園區變得超像聖誕童話世界。迎接冬季草莓季，「好丘On The Road在路上」草莓季限定「踏雪尋莓」厚醬貝果、和京町 山本屋「草莓抹茶糰子」，超萌又好吃。（圖／陳冠州提供）

記者蕭涵云/台北報導

天氣總算放晴了！雖然氣溫還是冷，還是要趁太陽露臉出門走走！榕錦時光生活園區聖誕節以「點亮榕錦時光」為主軸，在園區內佈置了麋鹿、北極熊等眾多大型動物木製立體模型，還點上大型聖誕樹燈飾，把整個園區變得超像聖誕童話世界。迎接冬季草莓季，園區內的美食品牌也推出夢幻餐點應景，「好丘On The Road在路上」草莓季限定「踏雪尋莓」厚醬貝果、和京町 山本屋「草莓抹茶糰子」，超萌又好吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年才開幕的榕錦時光生活園區，以「點亮榕錦時光」為聖誕節主題，不只在園區內佈置了眾多大型動物木製立體模型，民眾可以探訪各大拍照點，和麋鹿、北極熊、梅花鹿、雪橇犬等八隻雪白動物合照，把整個園區變得超像聖誕童話世界。即日起至明年1月底，還限定每天晚間都會點上大型聖誕樹燈飾，超過三層樓高的大樹變成閃亮亮的美景，園區內獨特的日式官舍屋宅、樹屋共生的紅磚牆及日式庭園造景，在晚間璀璨燈飾照耀下，別有一番懷舊浪漫氣氛。

呼應聖誕節活動並迎接冬季草莓季，園區內各品牌也推出限定作品應景，「好丘On The Road在路上」草莓季限定「踏雪尋莓」厚醬貝果、和京町 山本屋「草莓抹茶糰子」」超萌又好吃；還有Mon bonbon打造的Q萌聖誕節禮物擺飾、臺虎居餃屋12月期間限定推出福島名物 「發酵」x「發酵」餐點。園區全區皆為寵物友善空間，記得把毛孩們一起帶來溜搭溜搭。

▲一起來找找北極熊藏在哪？（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲一起來找找北極熊藏在哪？（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲傻萌雪橇犬降臨榕錦時光生活園區。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲傻萌雪橇犬降臨榕錦時光生活園區。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲超過三層樓高的大樹，妝點璀璨燈飾很吸睛。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲超過三層樓高的大樹，妝點璀璨燈飾很吸睛。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲兒福聯盟代表魏文瑾與逸居股份有限公司執行長答允煦、榕錦時光生活園區執行長白佩玉，共同進行聖誕點燈儀式並邀請金華國中合唱團演出。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲兒福聯盟代表魏文瑾與逸居股份有限公司執行長答允煦、榕錦時光生活園區執行長白佩玉，共同進行聖誕點燈儀式並邀請金華國中合唱團演出。活動期間內由園區與民眾一同認購孩童生活物資，以小額捐款的方式，邀請大家共同幫助有需要的孩童，讓愛傳遞。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲「好丘On The Road在路上」，草莓季限定、榕錦時光生活園區獨家販售的「踏雪尋莓」厚醬貝果。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲「好丘On The Road在路上」，草莓季限定、榕錦時光生活園區獨家販售的「踏雪尋莓」厚醬貝果。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲「京町 山本屋」即日起至2/14期間限定販售，草莓紅豆糰子、草莓抹茶糰子及草莓抹茶拿鐵。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲「京町 山本屋」即日起至2/14期間限定販售，草莓紅豆糰子、草莓抹茶糰子及草莓抹茶拿鐵。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲臺虎居餃屋12月期間限定，福島名物「發酵」x「發酵」，售完即止。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲臺虎居餃屋12月期間限定，福島名物「發酵」x「發酵」，售完即止。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲園區內超人氣九州鬆餅瓦芙。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲園區內超人氣九州鬆餅瓦芙。（圖／榕錦時光生活園區提供）
▲榕錦時光生活園區以「點亮榕錦時光」為主軸，妝點大型聖誕樹燈飾。（圖／陳冠州提供）
▲榕錦時光生活園區以「點亮榕錦時光」為主軸，妝點大型聖誕樹燈飾。（圖／陳冠州提供）

台北101跨年煙火30秒動畫搶先看！300秒大秀「笑臉」曝光

貳樓跨年玩聯名！彭園臭豆腐變漢堡　藤椒麻辣鍋成早午餐

必勝客買1送2還不夠？再推1招「買1送4」　一路爽吃到3月

冬令進補越吃越美！如嬌花膠雞鍋物開箱　膠原蛋白滿出來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀