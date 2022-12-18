聖誕童話降臨「榕錦時光」！點亮浪漫燈海：萌吃草莓甜點
天氣總算放晴了！雖然氣溫還是冷，還是要趁太陽露臉出門走走！榕錦時光生活園區聖誕節以「點亮榕錦時光」為主軸，在園區內佈置了麋鹿、北極熊等眾多大型動物木製立體模型，還點上大型聖誕樹燈飾，把整個園區變得超像聖誕童話世界。迎接冬季草莓季，園區內的美食品牌也推出夢幻餐點應景，「好丘On The Road在路上」草莓季限定「踏雪尋莓」厚醬貝果、和京町 山本屋「草莓抹茶糰子」，超萌又好吃。
記者蕭涵云/台北報導
今年才開幕的榕錦時光生活園區，以「點亮榕錦時光」為聖誕節主題，不只在園區內佈置了眾多大型動物木製立體模型，民眾可以探訪各大拍照點，和麋鹿、北極熊、梅花鹿、雪橇犬等八隻雪白動物合照，把整個園區變得超像聖誕童話世界。即日起至明年1月底，還限定每天晚間都會點上大型聖誕樹燈飾，超過三層樓高的大樹變成閃亮亮的美景，園區內獨特的日式官舍屋宅、樹屋共生的紅磚牆及日式庭園造景，在晚間璀璨燈飾照耀下，別有一番懷舊浪漫氣氛。
呼應聖誕節活動並迎接冬季草莓季，園區內各品牌也推出限定作品應景，「好丘On The Road在路上」草莓季限定「踏雪尋莓」厚醬貝果、和京町 山本屋「草莓抹茶糰子」」超萌又好吃；還有Mon bonbon打造的Q萌聖誕節禮物擺飾、臺虎居餃屋12月期間限定推出福島名物 「發酵」x「發酵」餐點。園區全區皆為寵物友善空間，記得把毛孩們一起帶來溜搭溜搭。