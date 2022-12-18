周予天帶妹回家「只是朋友」　未交惡舊愛席惟倫

我是廣告 請繼續往下閱讀
「安朗CP」吳岳擎、余晉在劇裡是吻戲擔當，問及最喜歡哪一場吻戲？吳岳擎表示：「最喜歡第10集的咖啡廳甜點之吻，因為是我們拍攝的第一場吻戲，所有事情都是第一次，感覺最特別。」余晉印象最深刻是第11集的「沙發之吻」，「看首播才發現，原來吳岳擎親到耳朵都紅了。」
余晉還分享有一場戲吳岳擎幫他準備便當，劇組「特別」在便當裡放了余晉不敢吃的各式蔬菜，拍攝時導演遲遲不喊卡，他只能硬吃繼續演，後來靈機一動，即興演出「我先吃甜點」，直接吻上吳岳擎，造就了CP名場面「咖啡廳甜點之吻」。
吳岳擎、余晉在活動上放感情真親，重現「診療椅初吻」橋段，讓虹茜與鄭心慈再次感受「海景第一排」的甜蜜震撼。被封為「神助攻姐姐」的黃瀞怡（小薰），在最新一集被余晉的真摯請求打動，願意成全弟弟吳岳擎的感情，儼然已成為「全民姐姐」代表，小薰笑言：「我當然就是要為大家謀福利呀！看見弟弟幸福，我也很開心。」
「郝畑CP」的周予天現場演唱片尾曲，張豐豪驚喜加入合唱，這也是張豐豪睽違7年，再次在公開場合上唱歌，對於之前直播上張豐豪故作生氣說，這首歌不是寫給他的，周予天現場允諾，會幫「RJ」再寫一首歌。聊到演出時的「小意外」，周予天回想起「倉庫之吻」，因為燈光比較暗，對戲時張豐豪一個踉蹌不小心手指插到他眼睛，還好有驚無險。
「仁文CP」許孟哲、鄭湋曄，首次合體。許孟哲第一次拍BL劇，他透露在接演角色時，不會給自己太多設限，「這個牙醫病患角色，看似很大男人，對待感情卻比較小心翼翼，這個落差很可愛，尤其跟我很像的是，喜歡一個人時會想盡辦法找各種機會接觸。」
許孟哲提到拍攝溜冰戲時的一個小插曲，有一幕鄭湋曄得不小心灑水在他身上，沒想到用力過猛潑到他臉上，許孟哲笑說：「被潑到的那一秒有傻眼，心想我們要演逼真，但不是演真的啦。」這讓鄭湋曄當場嚇出一身冷汗，緊張地連忙道歉，「但孟哲哥真的是暖男，完全沒跟我生氣。」
《我的牙想你》全劇共12集，每集30分鐘。10月14日起，每周五晚間8點更新，在LINE TV、CATCHPLAY+同步上線，12月23日即將迎來精采最終回。另於日本 Rakuten TV、VideoMarket、韓國 Watcha、Rakuten Viki 歐美、GagaOOLala 東南亞等，全球多個地區播出。