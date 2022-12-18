寒流急凍全台！百貨「保暖商機」爆發　棉被、服飾3~5折

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應近期氣溫下滑，冷空氣襲台，新光三越台北站前店暖心加碼推出禦寒系列商品3折起，京都西川 FP500特級白鴨絨雙人冬被下殺3折起，或以25000點數兌換東妮寢飾日本機能纖維EKS除臭發熱被相當於29折；禦寒服飾則聯合各大品牌祭出誠意優惠，如ONE BOY 12/18前滿2000打88折，韓國人氣女星朴敏英同款禦寒羽絨棉衝鋒衣限時5折、CUMAR英倫排扣大衣44折，流行毛毛風外套KAWAKUBO珍珠釦毛絨外套竟下殺16折。不僅保暖又時尚，冬季必收家電，首推下殺69折的象印新品智慧烘被機，還加贈淨水功能咖啡機；虎牌多功能電烤火鍋則現降3000元。
新光三越即日起推出「會員回娘家－狂歡慶點」，獨家推出扣指定skm points週週抽夢幻好禮，扣100點抽「Tesla Model 3電動車」（價值逾179萬元，限量6台）、扣10,000點有機會將價值380萬元的「賓士Marco Polo豪華露營車」（限量1台）開回家！APP點數專區還規劃「奢華旅遊體驗行程」，包括星級飯店、米其林套餐、SKM Park鈴鹿賽道樂園暢遊年票、SUP立槳體驗等都能兌換，記得檢查明年一月底到期的會員點數，聰明放大價值。
統一時代百貨羊毛被2.5折起！大衣特價推薦、外套下殺5折起
統一時代百貨台北店觀察民眾聖誕及跨年出遊，天氣寒冷但外出聚會頻繁，添購禦寒保暖衣物需求大增，The North Face奶茶色防潑水連帽羽絨外套，推薦價14880元；AIGLE防風羽絨長版外套，特價21,328元（原價24,800元）；Party約會推薦earth music & ecology毛呢長版大衣，特價1,680元（原價2,100元）；MAJESTIC LEGON羊羔毛絨外套，特價2,500元（原價4,880元）；JILL by JILLSTUART牛角釦連帽外套，特價18,500元（原價21,880元）。
冬季保暖神器，推薦1929 HOME STUDIO比得兔120周年石墨烯羊毛被，折扣下殺25折，特價3,980元（原價16,000元）；奇美臥立兩用陶瓷電暖器，特價2,188元（原價2,588元）；北方直立式陶瓷遙控電暖器，特價3,580元（原價4,250元）。象印智慧烘乾烘被機，特價5,690元（原價8,200元）再送不鏽鋼保溫壺。
統一時代百貨台北店「愛Sharing」第二波首四日至12/18，推出全館指定滿3000送400，家電指定滿3000送300，持icashPay或icash2.0支付滿6000加送400，合計回饋高達20%。另外還有兩波段超可愛的雪鈴兔波波卡友禮，12/22～12/25推出雪鈴兔波波毛毯，布料柔軟溫暖冬季，第二波12/29～2023/1/1推出收納四件組，出國旅遊收納更方便，各限量2000份，會員只要當日單筆消費滿800元並扣除點數8點即可兌換。
SOGO百貨台北店Winter Sale 7折起 線上兌換聖誕購物金
SOGO百貨台北店即日起推出「MERRY CHRISTMAS Winter Sale 7折起」；寒流來襲，同步推出眾多保暖抗寒衣物5折起，復興館MOSS CLUB保暖大衣，特價2,580元（ 原價4,980元 ）；忠孝館SUPERDRY長袖外套，特價3,984元（原價4,980元 ）等。
即日起至12/25還可線上兌換聖誕購物金，SOGO APP線上扣200點可兌換「100元聖誕電子購物金」。即日起至2023/1/4，刷遠東商銀信用卡當日當館單卡消費滿5000元以上，即可兌換「4% SOGO電子抵用券」，回饋無上限，綁定HAPPY GO Pay支付再加贈1%，最高享有5%回饋。敦化館獻上Xmas特別回饋，12/22～12/25全館單日消費滿10000元贈500元電子抵用券。