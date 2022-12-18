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越南簽證費漲3倍　邱臣遠：外交部應爭取對等合理定價

▲赴越旅遊簽證費暴漲3倍，立委邱臣遠要求外交部應積極與越南協調，反映簽證費用過高的問題，爭取簽證費能夠對等合理定價。（圖／翻攝自邱臣遠臉書）
▲赴越旅遊簽證費暴漲3倍，立委邱臣遠要求外交部應積極與越南協調，反映簽證費用過高的問題，爭取簽證費能夠對等合理定價。（圖／翻攝自邱臣遠臉書）

記者呂炯昌／台北報導

台灣10月份重新開放邊境管制後，湧現國人出國旅遊熱潮，除了韓國、日本之外，越南也是國人的熱門選擇之一。不過，台灣民眾黨立委邱臣遠指出，赴越簽證費從原本的1,500元上漲到4,000至5,000元不等，讓遊客望而卻步，讓他深感不解，要求外交部應出面與越方溝通，反映簽證費用過高的問題，爭取簽證費能夠對等合理定價

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邱臣遠表示，聽到越南簽證漲3倍消息後，第一時間透過管道詢問越南的外交部，越方表示，簽證費用調漲主要是因為目前必須先取得入境批文後，才能辦理簽證，程序相較於疫情前繁瑣，未來會積極改善相關措施並適度調降簽證費，為外國人入境創造便利條件的政策。

邱臣遠指出，台灣是越南僑民與移工大國，根據統計目前我國約有越南籍配偶10餘萬人、第二代13萬餘人，另外移工約20餘萬人，每年越南申請入境來台旅客，約有40萬人次。而台灣更是入境越南第4大旅客來源國，疫情爆發前每年赴越台灣旅客逾71萬人次。兩國互動頻繁，台灣赴越南旅遊的人數，比越南來台人數多出許多。

邱臣遠認為，基於平等原則，外交部應出面與越方溝通，反映簽證費用過高的問題，爭取簽證費能夠對等合理定價，及安排專人審查台灣遊客簽證，以縮短入境時間，提供國人旅遊最大的便利。

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