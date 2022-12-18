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亞太10國制定國家失智症計畫　齊聚為預防失智、提升醫療照護

亞太10國制定國家失智症計畫　齊聚為預防失智、提升醫療照護
亞太10國制定國家失智症計畫　齊聚為預防失智、提升醫療照護

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】國際失智症協會（Alzheimer’s Disease International ,ADI） 成立於1984年，是全球105個阿茲海默症及失智症協會的國際聯合組織，透過發表年度全球失智症報告（World Alzheimer Report）、推廣國際失智症月（World Alzheimer’s Month）、舉辦會員國大會暨國際研討會、參與世界衛生組織、聯合國、經濟合作暨發展組織等方式，促進國際經驗交流、推動全球失智照護發展。

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全球失智照護　借鏡各國經驗

台灣失智症協會自2002年起發展失智家庭多元支持服務、宣導失智預防及倡導失智友善環境，並在2005年代表台灣加入ADI成為正式會員，多年來借鏡先進國家發展策略及實務經驗，協助推動台灣失智防治照護政策。

此次研討會有感近年疫情為全球失智家庭和失智照護帶來許多衝擊，特別以「在變動的社會中與失智症共存（Living well with dementia in a changing society）」為主題，邀請各國臨床專家分享失智政策發展與最新研究成果，同時邀請日本、新加坡、台灣的失智者及照顧者共同參與，分享自身經驗並為自己發聲。

失智人口上升　規劃失智經驗

ADI執行長寶拉‧巴巴里諾Paola Barbarino指出，全球失智人口推估將從2019年的5500萬人成長到2050年的1.39億人，相關成本也將在2030年上升到2.8萬億美元，故ADI積極倡議各國透過制定國家失智症計劃來解決失智症帶來的嚴峻挑戰。

目前亞太區域已有10國制定國家失智症計畫，包括韓國、台灣、日本、印尼等，ADI將持續協助各地發展因地制宜、以人為本、重視失智者獨特經驗、獨立規劃並運作的國家失智症計劃。

失智預防照護　打造友善環境

失智症病程症狀複雜，照護議題也涉及多個面向，此次研討會涵蓋25個重要子題，包括國家失智防治照護政策、金融友善、阿茲海默症檢測、失智者駕駛安全與行動保障、人工智慧照護應用、降低失智風險、照顧者支持、失智友善環境、治療照護模式、認知復健、年輕人倡議參與、疫情衝擊與科技創新等。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56156

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