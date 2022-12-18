電影《想見你》「75秒預告」曝！柯佳嬿、許光漢深情接吻
風靡全亞洲神劇《想見你》，近期將延續影集版的劇情，以電影版大銀幕重磅回歸！重現影集版浪漫的穿越時空愛戀，結合懸疑推理元素，再次打造最虐心的生死之戀。今（18）日釋出「75秒首支預告」，延續電視劇發展，柯佳嬿、許光漢已離開學生時代，同框在燦爛煙火下深情相吻畫面。
記者黃雅琪/綜合報導
魔幻推理愛情《想見你》電影版延續影集版劇情發展，黃雨萱（柯佳嬿飾演）、李子維（許光漢飾演）再次相遇，在釋出的75秒預告中，看見兩人在煙火下深情相吻，為廣大劇迷謀超大福利！甚至在片尾看見柯佳嬿一人飾兩角，同框許光漢和施柏宇，讓人思考哪個是黃雨萱？哪個是陳韻如？柯佳嬿表示：「這是一部既浪漫又燒腦的愛情推理電影，只要看過影集版必看。」
電影版《想見你》近期在官方社群連續發布角色預告，包括黃雨萱、陳韻如、莫俊傑、王詮勝等版本，其中王詮勝的回歸受到粉絲矚目和期待，由被譽為「國民男友」許光漢一人分飾兩角，原先在影集版中，是在另一個時空中與李子維有著相同長相但命運不同的悲情高中生，此次出現在電影版《想見你》，是否代表他的命運有改變的可能？
許光漢分享：「電影版從我的角度來說，其實是給喜愛《想見你》影集版粉絲們的一份大禮物，有新的故事框架，每位角色也都會有一些新的樣貌及故事，會是像影集版致敬的一部片，大家可以期待一下，希望你們會喜歡。」另外影集《想見你》由施柏宇飾演的癡情男孩莫俊傑，一心向著陳韻如的他，在電影版中長大成人並以蓄鬍造型亮相，一展成熟男人的魅力，施柏宇也表示：「這次會讓大家看到更不一樣的莫俊傑，一起為莫俊傑加油打氣吧。」