台股IPO籌資額近7年新高　安永正向看待明年並點名2產業

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今年至12月15日上櫃市場有25家掛牌，較去年增加12家，籌資額約79.65億元，較去年增加8.44億元，增幅約11.85%。上櫃籌資額最大為電子商務的綠界科技，籌資18.66億元，占上櫃總籌資額23.43%；其次為科技業的廣閎科技及宏碁資訊，分別占總籌資額8.14%、8.02%。
今年上市櫃的企業中仍是科技業最多，共有19家總籌資為208.75億元位居第一，而台灣持續朝向多層次資本市場發展，另有59家企業申請興櫃，同樣以科技業為主，興櫃其他產業多元發展，如能源開發、廢棄物處理等。
安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，今年受到美國聯準會（Fed）持續升息、俄烏戰爭及台海地緣政治風險等影響，台灣加權指數跌到12629點，投資人相對趨於保守，但在國安基金進場後，短期加權指數低檔有支撐，也隨著全球股市面臨震盪波動。
但展望2023年台灣IPO市場，黃建澤指出，台灣半導體產業占有先進製程優勢，面對外部挑戰，從擴大海外布局分散風險到人才技術培訓，藉此增加科技產業的競爭力；企業也透過科技轉型，期望減少氣候變遷的負面衝擊，觀樂觀看待半導體、電子零組件等相關產業。另外，生技醫療業在政府與企業積極擴大再生醫療、精準醫療等發展，結合台灣科技產業基礎與優秀醫療人員，創造臺灣優勢。
雖然近來包括俄烏戰爭持續、美國升息及通膨問題、美國晶片禁令改變供應鏈等情況，影響全球政經局勢緊張，反觀台灣央行升息控制通膨、出口成長趨緩、經濟數據成長率微修正及內需消費亮眼等數據，皆顯示台灣經濟韌性。從申請上市IPO家數來看，截至目前台灣資本市場申請上市中有8件以航運、能源產業類為主；申請上櫃中有9件，以半導體、電子零組件為主，因此，安永也正向看待2023年IPO市場。
至於今年中國A股與香港IPO表現呈現兩樣情，A股預計共有416家公司申請上市，數量雖較去年減少15%，但籌資額人民幣5849億元，較去年增加9%，籌資額連續兩年創下新高紀錄。
安永分析，2022年雖仍在新冠病毒疫情下，但A股的IPO審核速度加快，為優質企業提供資金支持發展；A股大型IPO回歸也推升了籌資額；另一方面，等待核准中的IPO企業數量衆多，穩固IPO活動。安永預計2023年A股IPO保持常態的高水位發行，先進製造業和新材料可能將成為2023年中國經濟亮點之一，高科技投資加速有望保持在高水位；隨著專精特新企業成為上市的新驅動因素，中國的北交所有機會迎來IPO熱潮。
在香港市場部分，今年預計共有76家公司申請上市，籌資額1076億港元，和去年同期相比，IPO數量和籌資額分別減少21%及68%，但下半年IPO活動回溫，IPO數量、籌資額分別占全年的74%和84%。
安永認為，雖然全球經濟、地緣政治仍存有不確定性風險，海外股市震盪可能帶給香港股市衝擊，但在申請中的準IPO企業數量維持高水位，企業在香港發行和上市的意願仍強，加上美國聯準會的升息速度及政策也有轉向可能，中國房地產政策有望正面調整，香港擬調整上市規定，方便高科技企業上市，吸引特專科技公司來港上市。港股估值整體處於低水位，恢復價值的預期增加，都有利明年的香港IPO活動。