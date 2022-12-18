《正義迴廊》全記錄！香港9年前轟動社會「分屍雙親」案
電影《正義迴廊》將震驚全香港駭人聽聞的「弒親案」搬上大銀幕，真實還原犯罪過程。由《踏血尋梅》導演翁子光擔任監製，香港新銳導演何爵天執導，實力派演員楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰及久未露面的葉蘊儀主演，再造懸疑犯罪及法庭辯論經典！
記者黃雅琪/綜合報導
《正義迴廊》以2013年駭人聽聞的真人實事，凶手謀殺並分屍雙親的「大角咀肢解父母案」為題材，電影中有大量血腥片段，但更多集中在審判過程，探討法律是否能真的實現正義，以及凶手、共犯的心理背景及家庭關係。
監製翁子光表示，最早從奇案專家朋友口中，聽到關於這起駭人聽聞的凶殺案，由於先前已拍過《踏血尋梅》，本來是完全沒有改編的興趣：「原本對於凶案題材內心有莫名的抵觸，可是從資料上看，法庭上的峰廻路轉，又令我有點動心，主要是自小對法庭電影的想像，像經典的《十二怒漢》很令人懷念，因此就交棒到新導演何爵天手裡，由我來擔任監製一同努力！」
從犯人、律師、陪審團等角度，去重塑一件是非黑白模糊的案件。導演何爵天則表示除了案件本身在道德上的轟動，在法庭審訊部份也充滿了戲劇性，真實案件中的兩名被告，一名以高智商自居，另一名則以愚鈍無知示人，兩人在法庭供詞的角力也相當引人入勝，希望觀眾能從而思考法律、真相與正義的關係。電影也將於12月30日在台灣上映。