泰國BL男神Nanon生日陪粉絲過！Ohm樂當台灣導遊
泰國BL劇《Bad Buddy Series》兩位男主角Ohm、Nanon第一次以CP角色攜手來台，於今（18日）舉辦首次的台灣粉絲見面會，這天正好是Nanon的22歲生日，第一次在海外與粉絲共度別具意義，他也分享昨晚到台灣時已經天黑了，但走出機場仍看到歌迷在守候，覺得很溫馨也很感動，尤其在看到大家都這麼喜歡這部作品的時候，彷彿先前拍戲的辛勞就一筆勾銷了。
記者羅凌筠/台北報導
Ohm與Nanon帶來劇中耳熟能詳歌曲，還將《Our Song》的副歌更改成中文歌詞、帶來驚喜，瞬間拉近與粉絲的距離，見面會的最後，Ohm推出了生日蛋糕，邀請全場粉絲一起送上祝福，而暖男Nanon也大方地將生日願望分享給大家，希望大家都能一起得到幸福。
《Bad Buddy Series》自2021年播出之後不僅風靡亞洲，在台灣更是年度十大BL劇排行榜第一名，而得知台灣的兩場見面會都秒殺，Ohm既雀躍又興奮地說：「我們做到了！」Nanon也感性地說，這齣戲上線的時候，因為疫情的關係所以覺得跟大家的距離特別遙遠，然而經過漫長的等待現在終於可以見面了。現實生活中，Ohm不僅是Nanon的大學學長，已來過台灣2次的他，對台灣的熟悉度也算前輩，來台前他們就興奮地討論想去看台北101、吃知名美食小籠包。
兩人在劇中因家人反對因此情路走得坎坷，昨天受訪被問到私底下的他們，面對同樣的狀況是否也會有同樣反應？Ohm不假思索地回答：「如果是真愛的話，那我會勇敢去愛。」Nanon表示自己會想得比較多，畢竟大家的信仰、成長背景等都不一樣，如果因為自己的感情而影響到他人的話，可能就會讓他有所猶豫。