54年酒廠變身！烏日啤酒廠拚疫後觀光、年商機上看6千萬
台灣菸酒公司在全台有12家酒廠，2019年啟動「觀光酒廠風華再現」計畫，其中打頭陣的即是斥資1.4億元的烏日啤酒廠觀光工廠，這也是金牌台灣啤酒故鄉，隨著疫情趨緩及放寬相關防疫措施，觀光工廠也全新完工，要結合體驗在地啤酒釀造文化，搶疫後觀光商機，預估1年觀光人潮可到10萬人次，業績亦可達到6000萬元，要較過去1年4萬人次觀光量、業績3000萬元倍增。
記者顏真真／台北報導
烏日啤酒廠前身為烏日糖廠，1968年設廠，為台酒第二座酒廠，有54年歷史。因應我國加入WTO、菸酒全面開放，烏日啤酒廠2003年推出團隊研發成果金牌台灣啤酒，躍升為全台第一大品牌，因此，有「金牌台灣啤酒故鄉」的美稱，2011年結合在地水果研發的水果啤酒暴紅，也成為暢銷品項，該廠也因品項齊全，成為啤酒外銷工廠。
烏日啤酒廠占地約3.3萬坪，原有糖化、發酵、包裝工廠等廠房，不對外開放，年生產啤酒1100萬打0.6公升的瓶裝啤酒，產量占全台的1/4，為全台第三大酒廠。由於烏日啤酒廠觀光工廠距離台中捷運綠線烏日站300公尺，占地利之便，從高烏日站步行就可前往參觀，而且1000多坪的糖化、 醱酵、包裝等生產線全部透明化，不但可讓遊客參觀啤酒全製程，品嚐未發酵的麥汁、剛釀好的上青啤酒，廠內還有小型釀酒工廠，採用德國進口紅銅製的二座糖化過濾兩用鍋及8個不鏽鋼發酵與貯酒桶，過去為金牌台灣啤酒研發團隊試釀不同口味啤酒使用， 也將開放遊客DIY親釀，體驗台灣啤酒頂尖的製酒技術。
也由於烏日啤酒廠的觀光工廠以緊鄰高鐵、台鐵及捷運三鐵共構的交通優勢，台酒希望結合體驗在地啤酒釀造文化，也期許能為疫後的觀光市場帶來新氣象，預估1年觀光人潮可10萬人次、業績可望達6000萬元，較過去倍增。