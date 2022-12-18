劉畊宏卡達觀賽翻車了！被索68萬賠償費 老婆急找人救援
世界盃足球賽最終戰今晚揭曉，許多球迷都飛往卡達見證冠軍誕生，男星劉畊宏跟老婆王婉霏捨棄好友周杰倫新加坡演唱會，特地飛到當地觀賽，甚至拓展業務，在當地開啟健身操直播，挑戰沙漠越野車等高難度活動，結果不慎翻車，影片嚇壞中國粉絲，事後車主還要求8萬元卡達里亞爾（約68萬元台幣）的賠償，讓劉畊宏差點笑不出來。
記者江芷稜/綜合報導
劉畊宏當年和周杰倫共演電影《頭文字D》，飾演反派岩城清次，也是個賽車高手，這次他到卡達體驗沙漠越野車奔馳異國的快感，測試車子的馬力，出發前老婆王婉霏不斷叮嚀他開慢點，對新車、地形不熟，不用逞一時之快，他滿口應允，結果一陣沙塵漫天飛後，車子轉彎時煞不住整個翻車，讓老婆緊張不已，趕緊號召眾人救援，所幸身體沒有大礙。
劉畊宏幸運脫困後，笑說「我們活過來了」，他下車後緊急檢查車況，發現側邊被刮出一大條痕跡，讓他非常內疚，急忙向車主道歉，不斷說著「I’m sorry！」車主透過翻譯表示「我擔心你滾了好幾圈才停下」，笑笑地用英文對劉畊宏說「你很抱歉，8萬卡達里亞爾（約68萬元台幣）」，雙方相視大笑，應該只是開玩笑。
儘管賠償費不少，網友反倒不以為意，表示「還以為是人設崩塌，沒想到真的翻車」、「沒受傷就好呀，還是要注意安全」、「劉教練要注意安全呀！大家千萬不要模仿！」，粉絲則笑說開車這點能耐，應該會被周杰倫取笑，還要劉畊宏找朋友幫忙，因為68萬元台幣只是周杰倫的零錢。