吳宗憲力捧正妹新人！驚吐退休計畫　告別演唱會地點出爐

2022年歌壇正妹新星MIUSA，在吳宗憲的發掘下，祕密培訓3年，終於在今（18日）天舉辦個人首張專輯《MIUSA同名專輯》發片記者會，正式出道。對此，吳宗憲不僅親自擔任主持人，更要替MIUSA辦小巨蛋演唱會，還悄悄透露自己的退休計畫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 MIUSA在吳宗憲的引言介紹下，正式出道，並舉辦迷你音樂會與上百名鐵粉零距離用音樂交流，MIUSA也一口氣帶來新專輯的6首新歌，其中，演唱主打歌《A thousand guns》時，由Miusa帶領8位舞者唱跳美國西岸最潮的Hip Hop Urban舞步，氣場十足，聲線細膩有情、鐵嗓大港氣足，令人驚豔不已，而在彩排時唱到《給十年後的自己》時，螢幕播放MIUSA成長影片，當她看到媽媽、妹妹照片，獅子座的她還一度淚崩，轉過身擦乾眼淚後再繼續演唱。▲MIUSA載歌載舞，聲音也充滿爆發以及穿透力，獲得吳宗憲力挺。（圖／NOWnews今日新聞）而對於MIUSA的表現，吳宗憲則認為太過緊張，再加上自信心不夠，表現有些不如預期，雖然只給整體表現60分，但吳宗憲仍承諾會帶著MIUSA出席各大活動演出，而且馬上就要讓MIUSA在小巨蛋辦演唱會，但他也透露自己則打算在大巨蛋辦個人的告別演唱會，直呼「我第一個最合理吧！」盼望大巨蛋盡快落成。MIUSA也希望，自己能夠入圍金曲最佳新人獎，更感謝憲哥的栽培，說著說著又再度哽咽泛淚。吳宗憲也為了MIUSA，在寒流之際罕見開嗓，並強調3場小巨蛋秒殺的他，「當時很多人都買不到票，今天大家想聽什麼歌，儘管點歌！」結果現場直接演唱《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》，並帶領黑旋風唱起茄子蛋的《浪子回頭》，把現場氣氛炒到最高點。（編輯：詹鎰睿）廖科溢爆劈腿！吳宗憲讚人帥真好 笑喊：葛斯齊來頂他缺吳宗憲「最美小女兒」首露臉登雜誌！IG曝光 粉絲瘋朝聖吳宗憲「世足神預測」爽贏一台賓士600！預測賭盤秘訣曝黃鴻升算感情「抽到這張牌」 吳宗憲鼻酸：我死都沒想到