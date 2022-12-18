挑戰黃敏惠失利　李俊俋：敗選責任我一人承擔

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李俊俋表示，在這裡要感謝所有嘉義的鄉親，在這一次的過程當中，給予很多的幫忙與鼓勵，從被中央黨部徵召後，自己每天站在路口，每天一步一步地沿路掃街，有很多人給予鼓勵，也有很多人反應嘉義需要改變，雖然最後沒有成功，但是他會繼續檢討原因在哪，未來該如何努力。
李俊俋指出，他也要特別感謝所有嘉義在地的黨公職，選舉在上月26日結束，但他們並沒有放棄，繼續每天陪伴繼續走到最後一分鐘，他也要感謝許多黨內同志，來這裡幫忙替他助選，包括前副總統陳建仁、衛福部前部長陳時中、代理主席陳其邁、行政院長蘇貞昌等人，還有很多立院黨團的好同志。
李俊俋說，黨內同志不只是為了他而來，而是希望可以讓台灣更好，也希望民進黨可以再站起來，繼續來努力。他也要感謝太太與家人。
李俊俋指出，他已恭喜黃敏惠順利當選，希望自己本次再選戰過程中的政策，也可以作為施政的參考，包括65歲以上裝假牙、75歲以上的健康檢查、生育津貼、生育補助與敬老愛心卡等，大家共同讓這個地方越來越好，祝福黃敏惠希望為嘉義繼續努力、打拼。
李俊俋說，他也要向大家報告，嘉義是他最愛的土地也是故鄉，要繼續為這塊土地來一起打拼，自己不管在什麼地方，一定會跟大家繼續為這塊土地打拼。
最後李俊俋感謝嘉義所有鄉親，給予他最大的力量，這一次的選舉從頭開始就不是一個簡單的選舉。為了嘉義要共同認真繼續來努力，「我們的路還沒完成，我們的路要繼續向前行，所以要拜託大家不要失志，讓嘉義共同來進步。」