【商保補位健保】生病時「保險金方恨少？」業者教你從「6面向」規劃保單

我是廣告 請繼續往下閱讀
罹癌或許不必傾家蕩產！商保與時俱進提供更完善保障台灣的醫療建構已經相當完善，便利性極高，已受全世界矚目，皆仰賴政府單位戮力達成，但對患者而言，面臨高昂癌症治療費用，無不期待能獲得健保給付，然而健保總額有限，除了癌症，還得將預算分配於其他疾病或罕見疾病，因此通過給付尚有許多條件限制，可說是「力有未逮」。
因此若搭配商保助攻，則能提供癌症周全的防護網，某知名金控行銷董事長莊子明表示，「在健保約8000億支出中，有1300億用在癌友治療上，已是投入很大，而同期商業醫療險保費，約有4000億，也有很多保費用在癌症醫療支出上。」
1980年代，商業保險中的「癌症險」開始發展，由於早期癌症治療方式並不多元，因此主要提供癌症身故、門診及住院等保障。隨著醫藥進步，莊子明說，「這幾年開發很多癌症標靶藥物、免疫藥物，療效比過去好，副作用更小，得以延長壽命，但價格非常高，每個月要花費15-20萬，療程要進行12-18個月或更長時間，不是一般雙薪家庭可負擔得起。」
某知名人壽資深副總經理陳維新表示，「因此現今針對癌症療程階段，商業保險也與時俱進，提供相應保障，包括化療、放療、癌症手術等，甚至是標靶治療、自體免疫細胞治療的，提供客戶完善的癌症保障。」
除了癌症藥物，要價20-40萬的達文西手術都可購買商保作為保障當癌細胞長在腹腔深處，如攝護腺癌、大腸癌；胸腔深處，如肺腺癌、骨癌；口腔深處，如食道癌、舌癌、口腔癌，過去傳統手術及內視鏡手術，都受到很多限制，可能造成傷口大、正常組織被破壞，造成恢復慢及其他副作用。
現今可使用達文西手術避免傷害正常組織、血管，有傷口小、出血少、恢復快等優點，但是達文西手術必須自費20-40萬不等，過去傳統醫療保險不給付，莊子明說，現今也已經規劃出達文西手術的專門保險，也因為有這張保單的推出，醫院投資了更多套設備，培養更多醫生，優化手術品質，提高手術保險滿意度。
從「六大面向」規劃自身保單 並呼籲定期檢視保單內容陳維新建議，民眾可從「六大面向」檢視保障缺口，視預算及年齡、家庭狀況等階段性規劃，一步步補齊所需的保險類型。通常一般民眾若要一次買齊「住院醫療」、「手術醫療」、「重疾癌症」、「意外傷害」、「壽險保障」、「長期照顧」等六大保障，經濟負擔可能較重，因此建議民眾可善加利用組合型商品打底基本保障；例如年輕族群可先以定期險，並搭配附約的方式投保，用相較終身型保險容易負擔得起的保費，拉高人生黃金時期的保障額度。
陳維新說明，以投保該人壽的10年定期險，保額100萬為例，35歲男性保費約5千5百元，平均一個月不到500元就能擁有癌症與重疾保障；等到未來預算較充足時，可以再將部分給付項目升級為終身保障的組合。考量醫療技術進步與通膨影響，建議民眾要定期檢視自己的保險，尤其是在遇到人生階段性變化，例如結婚或生育子女時，更應重新檢視醫療險保單，確認是否符合現階段醫療需求及人生規劃，也可避免定期險到期或附約失效，導致保險保障中斷。
癌症治療方式紛雜，期盼規劃出更多元、符合時事的保單癌症種類、型態複雜，治療也相當複雜，雖然治療方式日新月異，目前商業保險雖已有不少保單可提供患者，但仍有進步空間，以血癌為例，現在最新的CAR-T治療，療效極佳，可謂血癌患者的希望，但是治療費用卻要自費1000萬，也沒有商保產品可支應，莊子明強調，「這就是保險業要推動的保險功能，如何集合大家力量每個人繳一點保險，幫助血癌患者，也幫助自己萬一罹癌時，能得到保障，我期待這類保險也能盡快推出。」讓全民感受到健保保障外，也感受到商保的社會價值。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56179
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw