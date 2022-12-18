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識破曾志偉《無間道》掃飯盒詭計　黃秋生：他愛影響演員

▲《無間道》20週年，黃秋生透露當年識破曾志偉「掃飯盒」詭計過程。（圖／華映娛樂提供）
▲《無間道》20週年，黃秋生透露當年識破曾志偉「掃飯盒」詭計過程。（圖／華映娛樂提供）

記者黃雅琪/綜合報導

香港警匪電影《無間道》三部曲，由劉德華、梁朝偉領銜主演，黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等香港巨星演出，2022年12月12日上映滿20週年，今年也以4k修復版本重新上映院線。主要演員之一的黃秋生，接受港媒訪問時透露，當年一場曾志偉「掃飯盒」的劇情，被他當場識破。 

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▲《無間道》三部曲修復版，黃秋生（左）及梁朝偉精湛演技再現。（圖／華映娛樂提供）
▲《無間道》三部曲修復版，黃秋生（左）及梁朝偉精湛演技再現。（圖／華映娛樂提供）
黃秋生在《無間道》片中飾演黃志誠（黃Sir）一角，榮獲第22屆香港電影金像獎「最佳男配角」、第40屆金馬獎「最佳男配角」，演技精湛深受評審肯定。根據《香港01》報導，黃Sir在片中的經典一幕，就是在警局與曾志偉對峙的劇情，黃秋生說：「我等這場戲很久，看到曾志偉在桌上放滿飯盒，再觀察鏡頭安排，我問劉偉強怎麼拍？他回說『1Take過』」。 

▲黃秋生在電影《無間道》片中，飾演黃Sir一角演技出色。（圖／華映娛樂提供）
▲黃秋生在電影《無間道》片中，飾演黃Sir一角演技出色。（圖／華映娛樂提供）
黃秋生透露，這種只能拍1次就要完成的鏡頭，依照曾志偉的個性一定會「做事」影響對手演員，讓對方看起來很狼狽：「我肯定他會掃檯，一直在等他，他一掃我就向後移動閃掉飯盒，等沒事再回原位。」

黃秋生看穿曾志偉預設的「掃飯盒」劇情，假裝沒事的拍下去：「要1次拍攝好，就是不能補救錯誤，如果我被他影響到，飯菜灑在身上一定會不知所措，只好硬著頭皮演下去。」詭計失策的曾志偉，只好在台詞上補一句：「你幾時會見到人會跟屍體握手？」贏回一點顏面。

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