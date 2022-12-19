烏克蘭電力陸續恢復　基輔開始供暖

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基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，地鐵服務重新啟動，供水恢復，基輔75%人口的暖氣也已經恢復。
烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）因俄國攻擊停電後，今天供電已經恢復。
烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，電力系統「持續恢復」。烏克蘭國家能源公司警告，北部、南部和中部的破壞程度比之前大，可能需要更長時間才能恢復供電。
●俄羅斯加緊轟炸烏克蘭 又再發射飛彈
法新社報導，俄羅斯加緊轟炸烏克蘭又再發射飛彈，與此同時，總統蒲亭（Vladimir Putin）與負責監督俄羅斯入侵烏克蘭的軍方高級官員舉行了廣泛會談。
烏克蘭軍方司令部在聲明中提及頓內茨克（Donetsk）兩座城市：「敵人繼續聚焦巴赫姆特市（Bakhmut）和阿夫迪夫卡市（Avdiivka）方向攻擊。」
在烏克蘭首都基輔，響起空襲警報後，地鐵停止運行，以便穿著冬衣的人們可以到地鐵站避難。
●基輔遭俄軍狂轟斷水斷電 市長：供暖已全面恢復
路透社報導，基輔市長克里契科在通訊軟體Telegram發文表示：「在（俄）最新一波攻擊後，（基輔）市府正在恢復所有公設服務。」
「其中，基輔的供暖系統已全面恢復。各種暖氣供應正常運作。」
烏克蘭官員表示，俄羅斯朝烏克蘭發射70多枚飛彈，迫使烏克蘭宣布全國緊急停電，並切斷暖氣和用水供應。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1111218