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爆紅思源埡口報你知！大片霧淞仙境　「寂寞派出所」必訪

▲▼武陵農場小編18日在寒流襲擊最強的時刻拍下宜蘭思源埡口「霧淞」美景，整片樹林被披上白白冰霜，從空拍往下看簡直像到了仙境般夢幻！（圖／翻攝自武陵農場臉書）
▲▼武陵農場小編18日在寒流襲擊最強的時刻拍下宜蘭思源埡口「霧淞」美景，整片樹林被披上白白冰霜，從空拍往下看簡直像到了仙境般夢幻！（圖／翻攝自武陵農場臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

上週末不少高海拔地區紛紛下起雪來，如合歡山、雪山吸引大批追雪民眾熱血上山觀賞。其中位於台中武陵農場走台7甲線的思源埡口，「霧淞」美景還是讓許多旅客興奮不已。其實思源埡口早在許多追雪客心中是每年雪季必訪名單，除了霧淞美景外，還有被稱作「寂寞派出所」的思源派出所也是人生必看景點之一，大片白茫茫中一點紅色房屋，恍如遺世的感覺簡直不要太有意境！

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思源埡口位於台中武陵農場台7線45公里位置，其位置也處在宜蘭與台中縣界上，海拔高度1948公尺，在18日寒流襲台之際測出最低溫1度接近0度低溫，不過研判是因為這波水氣需要在2000多公尺海拔以上才會下雪，思源埡口在這波寒流中並未入列雪景名單中。

不過根據「武陵農場」臉書小編分享，今早思源埡口出現整個山頭「霧淞」美景，從空拍來看彷彿1秒到歐洲的夢幻雪山！近距離看每片葉子上還覆蓋一層如「糖霜」般的冰晶，貼文一出被網友又羨慕又好笑地形容「沾滿糖霜的楊桃片無誤」。

思源埡口除了霧淞可以看，被稱作「寂寞派出所」的思源派出所也是追雪客口袋名單。白茫茫雪景中矗立著一間小小的紅色外牆派出所，與外面雪白景色形成強烈對比，彷彿上天遺落在此處的一間小小房屋，孤寂感簡直太有氛圍感！週三再一波大陸冷高壓報到時，不妨注意看看思源埡口有沒有下雪情報，到此處走走也是種好選擇喔。

▲思源埡口出現整個山頭「霧淞」美景，從空拍來看彷彿1秒到歐洲的夢幻雪山！（圖／翻攝自武陵農場臉書）
▲思源埡口出現整個山頭「霧淞」美景，從空拍來看彷彿1秒到歐洲的夢幻雪山！（圖／翻攝自武陵農場臉書）
▲白茫茫雪景中矗立著一間小小的紅色外牆派出所，與外面雪白景色形成強烈對比，彷彿上天遺落在此處的一間小小房屋，因此也被稱作「寂寞派出所」。（圖／攝影部落客「飛翔在天際」授權）
▲白茫茫雪景中矗立著一間小小的紅色外牆派出所，與外面雪白景色形成強烈對比，彷彿上天遺落在此處的一間小小房屋，因此也被稱作「寂寞派出所」。（圖／攝影部落客「飛翔在天際」授權）
思源埡口（資訊取自參山國家風景區官網

📍地址：中橫宜蘭支線，宜蘭縣大同鄉南山村、臺中市石岡區

📍經緯度：121.3477422, 24.3970973

📍交通指南（自行開車）

國道一號：由台中系統交流道下，接后里交流道續行台3線和台8線，至德基水庫後轉台7甲線即可到達思源埡口。

國道五號：由國道一號(中山高)至汐止系統交流道轉走國道五號(北宜高速公路)，過雪山隧道至頭城交流道下，轉走濱海公路(2號省道)至壯圍再轉走台7線經宜蘭市至大同鄉，轉台7甲線續行即可到達思源埡口。

國道五號：由國道三號(二高)至南港系統交流道轉走國道五號(北宜高速公路)，過雪山隧道至頭城交流道下，轉走濱海公路(2號省道)至壯圍再轉走台7線經宜蘭市至大同鄉，轉台7甲線續行即可到達思源埡口。

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