爆紅思源埡口報你知！大片霧淞仙境　「寂寞派出所」必訪

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不過根據「武陵農場」臉書小編分享，今早思源埡口出現整個山頭「霧淞」美景，從空拍來看彷彿1秒到歐洲的夢幻雪山！近距離看每片葉子上還覆蓋一層如「糖霜」般的冰晶，貼文一出被網友又羨慕又好笑地形容「沾滿糖霜的楊桃片無誤」。
思源埡口除了霧淞可以看，被稱作「寂寞派出所」的思源派出所也是追雪客口袋名單。白茫茫雪景中矗立著一間小小的紅色外牆派出所，與外面雪白景色形成強烈對比，彷彿上天遺落在此處的一間小小房屋，孤寂感簡直太有氛圍感！週三再一波大陸冷高壓報到時，不妨注意看看思源埡口有沒有下雪情報，到此處走走也是種好選擇喔。
思源埡口（資訊取自參山國家風景區官網）
📍地址：中橫宜蘭支線，宜蘭縣大同鄉南山村、臺中市石岡區
📍經緯度：121.3477422, 24.3970973
📍交通指南（自行開車）
國道一號：由台中系統交流道下，接后里交流道續行台3線和台8線，至德基水庫後轉台7甲線即可到達思源埡口。
國道五號：由國道一號(中山高)至汐止系統交流道轉走國道五號(北宜高速公路)，過雪山隧道至頭城交流道下，轉走濱海公路(2號省道)至壯圍再轉走台7線經宜蘭市至大同鄉，轉台7甲線續行即可到達思源埡口。
國道五號：由國道三號(二高)至南港系統交流道轉走國道五號(北宜高速公路)，過雪山隧道至頭城交流道下，轉走濱海公路(2號省道)至壯圍再轉走台7線經宜蘭市至大同鄉，轉台7甲線續行即可到達思源埡口。