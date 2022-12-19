布蘭登費雪「中年出櫃」患暴食症 化身272公斤同志老爸
由《黑天鵝》金獎名導戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）執導的最新力作《我的鯨魚老爸》（The Whale），本片是《神鬼傳奇系列》美國知名男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）睽違10年的大銀幕主演作品，與《怪奇物語》莎蒂辛克（Sadie Sink）、《縮小人生》周洪（Hong Chau）等演員共同演出。
記者黃雅琪/綜合報導
現年54歲的布蘭登費雪在《我的鯨魚老爸》中飾演一名因為罹患暴食症，體重高達600磅（約272公斤）的同志老爸「查理」，他必須設法修復與女兒莎蒂辛克的關係，本片於威尼斯影展首映後，布蘭登費雪精湛的演技獲得影評和觀眾激賞，全場起立鼓掌長達6分鐘，也讓布蘭登費雪在現場落下感動的淚水！布蘭登費雪也憑藉本片，獲頒多倫多國際影展的演員貢獻獎。
為了飾演查理，布蘭登費雪除了每天必須花費6小時化妝，並穿上重達300磅（約171公斤）的特殊服裝，還花了好幾個月接受訓練，學習體重過重的人們如何移動。這套特殊服裝讓布蘭登費雪在拍攝過程中吃盡苦頭，每天收工時將它脫下後都會感到頭暈目眩，布蘭登費雪形容：「就好像登上了威尼斯的船」。
除了身體方面的準備工作，布蘭登費雪在開拍前也向相關機構諮詢，以了解飲食障礙患者的身心狀態：「他們會跟我們分享自己的飲食習慣，以及肥胖如何影響他們和親人的關係。」
布蘭登費雪表示：「聽到這些話很十分令人心碎，因為這些人經常被嘲笑，讓他們覺得自己很糟糕。」
《我的鯨魚老爸》故事描述一名英語老師查理（布蘭登費雪飾），中年出櫃後拋棄家庭與愛人私奔，如今他因為愛人過世而罹患暴食症，同時他還要試圖修補與17歲女兒艾莉（莎蒂辛克飾）的關係。電影《我的鯨魚老爸》將於2023年2月在全台上映。