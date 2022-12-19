Bentley Mulliner Batur首導入黃金3D列印工藝製品

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Mulliner Batur也可以說是車界幾乎一心邁向電動化前的頂尖最後救贖，Bentley在最擅長的GT跑車領域發揮到極致，有著全新的造型設計。而這也將是Bentley W12引擎的最終章，那熟悉的6.0升W12雙渦輪增壓引擎，在進氣系統、渦輪增壓系統、中冷器等全面升級，再配上鈦合金排氣系統，讓最大馬力提升至740PS，最大扭力更高達1,000Nm，搭配八速自排變速系統，0-100km/h起步加速僅需3.5秒，極速可達335km/h。同時，為提供更卓越地操控性能，Mulliner Batur亦配有後輪轉向、扭力分配控制、電子限滑差速器、主動式氣壓懸吊，以及可在0.3秒的時間提供高達1,300Nm防傾扭力的主動式電子防傾控制系統。並且還配有前10後4活塞卡鉗，搭配前440mm、後410mm的碳陶瓷碟盤之煞車系統。
Mulliner Batur雖然有著獨特的外表與強大動能，但這次焦點則是在黃金3D列印技術應用的部分；Bentley與著名黃金製造工匠品牌Cooksongold合作，在鞍座啟動鈕周邊的動力模式旋鈕採用了車壇首創的3D列印18K金部品，重量達210克，以100%自舊珠寶回收而來的黃金，研磨成3D列印技術所需要的粉末，確保材質永續性，不會為了開採而造成環境影響。這項技術將符合Bentley Beyond100 戰略，以及到 2030年實現碳中和之目標。除了動力模式旋鈕外，Bentley著名的Organ Stop 通風口控制桿、方向盤飾件也都可以選配黃金3D列印製品。Batur除了最新的黃金3D列印製品外，永續性材質還有可持續的天然纖維複合材料，甚至是來自蘇格蘭的低碳皮革。
Mulliner Batur所使用的黃金3D列印製品，都使用CAD數位設計，在以雷射熔化列印機進行列印，再由技術精湛的珠寶工匠手工拋光製成。另外，在2022年生產的零件也都會有紀念已故英國女王伊莉莎白二世白金禧年的專屬標誌。
2022年2月Bentley 承諾再投資 300 萬英鎊，將 Crewe 工廠的基層技術製品產能提高一倍，將可增加客製化所需零組件的小批量產能，包括在未來新一代車型中導入黃金3D列印製品。