▲ 11.8 萬買 Yamaha Augur 划算嗎？光是頭燈可能就讓你驚艷無比！

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旗艦車款之所以稱為旗艦，顯然就是配置了品牌當中的最新科技，但台灣的機車廠商似乎都不是這樣想，又或者是說他們也沒什麼新科技可以使用，換個殼就上市的情況經常被人詬病，但是 Yamaha Augur 這輛車可說是誠意十足，我們先不說那車頭的三芒星樣貌有多麼奇特，而光是中間的頭燈組就可以海放其他車廠，在頭燈部分使用全世界首發的「Y-AU 可變色溫頭燈」，可以透過手把上的開關切換頭燈色溫（白光/暖白光），因此在起霧的時候相會更為安全，不過行駛時並不能隨意切換，所以想要搞怪的騎士可以收起你玩樂的心，好好騎車就好。
而頭燈除了擁有可變色溫設計，更令人驚豔的是配備了與 Tracer 9 GT+ 同等級的「Y-LLA 轉向輔助頭燈」，車輛會自動偵測傾角開啟輔助照明，在彎道內側的道路將會更為清晰，確保騎士夜間的行車安全，此外儀表的部分則是搭載 TFT 全彩儀錶，可以透過手機當中的 APP「Y-Connect TWN」投影導航資訊，並且可以顯示手機音樂以及來電顯示，當然車輛也配備上的 Keyless 免鑰匙系統，在使用便利性上與大型重機相去無幾，對比市面上的同級對手更是科技感滿點。
當然這輛車並不是沒有缺點，通常這類 150c.c. 以上的車款大家都會期待擁有一個比較大的置物空間，不論是座墊下的車廂空間，又或者是前方的腳踏位置，都想要擁有更舒適的表現，但這輛 Augur 並非如此，狹小的腳踏讓人有些不舒服，也沒有符合大眾期待的斜踏設計，手套箱的位置以及空間也都不慎理想，但畢竟這輛車與 Force 2.0 有著相同的基因，這樣的表現，也沒太讓人意外。
在動力部分採用了 155c.c. VVA 水冷單缸引擎，最大馬力為 14.7PS / 8,000rpm，峰值扭力則是 1.41kg-m / 6,500rpm，車重則是 132kg，其他數據上基本上都與 Force 2.0 相同，軸距為 1,340mm，座高則為 815mm，煞車系統也是前單向雙活塞卡鉗、後單向單活塞卡鉗，並且搭載 TCS 以及 ABS 電控安全系統，而究竟這輛擁有獨特造型的全新旗艦車款在騎乘表現上又會有什麼樣不同的感受呢？等待我們之後試乘的報導吧。