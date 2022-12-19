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11.8 萬買 Yamaha Augur 划算嗎？光是頭燈可能就讓你驚艷無比！

▲ 11.8 萬買 Yamaha Augur 划算嗎？光是頭燈可能就讓你驚艷無比！
▲ 11.8 萬買 Yamaha Augur 划算嗎？光是頭燈可能就讓你驚艷無比！

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台灣可以說是全球機車密度最高的地方，而白牌的普通重型機車更是人人都有一台，過去這些車輛價格可能都在 10 萬以內，但如果你想要擁有一輛旗艦白牌車款，超過 10 萬的價格是肯定的，不論是 Kymco 的 KRV 又或者是 SYM 的 DRG 皆是如此，當然在引擎排氣量也不再是過去大家所偏好的 125c.c.，作爲一輛旗艦車款，現在的排氣量都已經來到了 150c.c.以上，造型也已經變得與過往截然不同，不過只有上述這些可能還不能成為話題，Yamaha Augur 就配備上了品牌全新的黑科技，讓你知道什麼叫做旗艦魅力。

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頭燈組是這輛車的科技精華所在，擁有色溫控制之外還有轉向輔助照明。
頭燈組是這輛車的科技精華所在，擁有色溫控制之外還有轉向輔助照明。
右邊把手上擁有切換色溫的功能開關，需要熄火才可以進行操作。
右邊把手上擁有切換色溫的功能開關，需要熄火才可以進行操作。
旗艦車款之所以稱為旗艦，顯然就是配置了品牌當中的最新科技，但台灣的機車廠商似乎都不是這樣想，又或者是說他們也沒什麼新科技可以使用，換個殼就上市的情況經常被人詬病，但是 Yamaha Augur 這輛車可說是誠意十足，我們先不說那車頭的三芒星樣貌有多麼奇特，而光是中間的頭燈組就可以海放其他車廠，在頭燈部分使用全世界首發的「Y-AU 可變色溫頭燈」，可以透過手把上的開關切換頭燈色溫（白光/暖白光），因此在起霧的時候相會更為安全，不過行駛時並不能隨意切換，所以想要搞怪的騎士可以收起你玩樂的心，好好騎車就好。

可變色溫的系統是同級車輛首見，對於夜晚在霧區騎乘將會更加安全。
可變色溫的系統是同級車輛首見，對於夜晚在霧區騎乘將會更加安全。
轉向輔助照明系統將可以讓車輛在彎道內部擁有更好的視線。
轉向輔助照明系統將可以讓車輛在彎道內部擁有更好的視線。
而頭燈除了擁有可變色溫設計，更令人驚豔的是配備了與 Tracer 9 GT+ 同等級的「Y-LLA 轉向輔助頭燈」，車輛會自動偵測傾角開啟輔助照明，在彎道內側的道路將會更為清晰，確保騎士夜間的行車安全，此外儀表的部分則是搭載 TFT 全彩儀錶，可以透過手機當中的 APP「Y-Connect TWN」投影導航資訊，並且可以顯示手機音樂以及來電顯示，當然車輛也配備上的 Keyless 免鑰匙系統，在使用便利性上與大型重機相去無幾，對比市面上的同級對手更是科技感滿點。

TFT 全彩儀表顯示相當精美，更可以與手機連線觀看導航圖資。
TFT 全彩儀表顯示相當精美，更可以與手機連線觀看導航圖資。
與手機連線的功能通常是在大型重機上才會看到的配備，現在在 Augur 身上也可以看到。
與手機連線的功能通常是在大型重機上才會看到的配備，現在在 Augur 身上也可以看到。
當然這輛車並不是沒有缺點，通常這類 150c.c. 以上的車款大家都會期待擁有一個比較大的置物空間，不論是座墊下的車廂空間，又或者是前方的腳踏位置，都想要擁有更舒適的表現，但這輛 Augur 並非如此，狹小的腳踏讓人有些不舒服，也沒有符合大眾期待的斜踏設計，手套箱的位置以及空間也都不慎理想，但畢竟這輛車與 Force 2.0 有著相同的基因，這樣的表現，也沒太讓人意外。

與 Force 2.0 為相同的基因，因此在整個車格設定上也相當類似。
與 Force 2.0 為相同的基因，因此在整個車格設定上也相當類似。
車尾的設計就沒有像車頭一樣前衛，屬於比較保守的風格。
車尾的設計就沒有像車頭一樣前衛，屬於比較保守的風格。
在動力部分採用了 155c.c. VVA 水冷單缸引擎，最大馬力為 14.7PS / 8,000rpm，峰值扭力則是 1.41kg-m / 6,500rpm，車重則是 132kg，其他數據上基本上都與 Force 2.0 相同，軸距為 1,340mm，座高則為 815mm，煞車系統也是前單向雙活塞卡鉗、後單向單活塞卡鉗，並且搭載 TCS 以及 ABS 電控安全系統，而究竟這輛擁有獨特造型的全新旗艦車款在騎乘表現上又會有什麼樣不同的感受呢？等待我們之後試乘的報導吧。

車輛手套箱旁有著 USB 充電座可供騎士使用。
車輛手套箱旁有著 USB 充電座可供騎士使用。
Keyless 免鑰匙系統帶來更好的方便性。
Keyless 免鑰匙系統帶來更好的方便性。
車頭的三芒星設計非常前衛，也成為熱門的討論話題。
車頭的三芒星設計非常前衛，也成為熱門的討論話題。
椅墊部分也維持與 Force 2.0 差不多的配置，強調著運動氛圍。
椅墊部分也維持與 Force 2.0 差不多的配置，強調著運動氛圍。

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