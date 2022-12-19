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緊追泰國長公主「生死疑雲」！英國記者再曝細節

▲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕昏迷數日，王室始終未宣布她的死訊。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕昏迷數日，王室始終未宣布她的死訊。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

在泰國被稱為「帕公主」的帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha），上週三傍晚在泰國首都以北的呵叻府（Nakhon Ratchasima）訓練寵物狗時，突然失去知覺，被緊急送往醫院治療；泰國王室的說法是公主心臟病發，並請求全國上下為公主的康復集氣，卻一再遭到英國籍記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）吐槽。馬歇爾18日晚間又在推特上po出一連串短文，呼籲泰王正視現實，放手讓公主離開。

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馬歇爾表示，自己已從皇室和醫學消息管道，獲得更多有關公主狀況的詳細資訊，也與專門的ICU專家、外傷顧問等進行了交談，確保消息可信；他再次聲明，自己對公主完全沒有仇恨等負面觀感，雖然大家都知道他不是現任泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的粉絲，他也相信泰王對於長女的不幸是發自內心的悲傷，值得同情和理解，但泰國人民有權知道真相，而不是被拖入保皇派上演的戲碼中，為其實已經死去4天的婦女能康復一事祈禱。

馬歇爾強調，自己寫這些文章都不是為了嘲諷王室，他只是在做身為記者該做的工作，試圖向泰國人提供可靠的信息，因為他們無法從任何其他來源獲得這些信息。

馬歇爾透露，公主當天倒下時，大家一開始都認為她是心臟病發作，就連宮廷發布的醫療公告也說她因心臟病失去知覺，但朱拉隆功醫院的醫生得出的結論是，公主其實患有腦動脈瘤，而且已經好幾年，但因為沒有任何明顯的症狀，所以沒有人知道公主的健康已經出了問題，她的腦動脈變窄或變弱，導致血液積聚在動脈的薄弱點，最終引發蜘蛛膜下腔大出血；換句話說，公主的腦子裡有顆沒被察覺的「炸彈」，最終於12月14日引爆。

馬歇爾聲稱，意外發生時，公主至少花了1小時才被送到巴衝那那醫院（Pak Chong Nana Hospital），期間1名士兵試著幫公主進行心肺復甦術，但當她終於到達那裡時，大腦已經嚴重缺氧，一旦發生這種情況，世上最優秀的神經外科醫生也無能為力，腦死通常發生在缺氧後不到10分鐘，即使進行心肺復甦術也是如此。

馬歇爾說，公主現在是靠葉克膜維持生命跡象，這是一種讓嚴重心肺衰竭的人「活著」的方法，但如果當事人確實已經腦死，那麼唯一能維持生命的就只有她的肉身，大腦是無法從這種損傷中恢復過來的，直指：「公主於上週三晚上去世，但她的身體被以人為的方式保持存活，這是個悲慘的消息，泰國人應該被告知真相。」


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