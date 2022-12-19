緊追泰國長公主「生死疑雲」！英國記者再曝細節

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馬歇爾強調，自己寫這些文章都不是為了嘲諷王室，他只是在做身為記者該做的工作，試圖向泰國人提供可靠的信息，因為他們無法從任何其他來源獲得這些信息。
馬歇爾透露，公主當天倒下時，大家一開始都認為她是心臟病發作，就連宮廷發布的醫療公告也說她因心臟病失去知覺，但朱拉隆功醫院的醫生得出的結論是，公主其實患有腦動脈瘤，而且已經好幾年，但因為沒有任何明顯的症狀，所以沒有人知道公主的健康已經出了問題，她的腦動脈變窄或變弱，導致血液積聚在動脈的薄弱點，最終引發蜘蛛膜下腔大出血；換句話說，公主的腦子裡有顆沒被察覺的「炸彈」，最終於12月14日引爆。
馬歇爾聲稱，意外發生時，公主至少花了1小時才被送到巴衝那那醫院（Pak Chong Nana Hospital），期間1名士兵試著幫公主進行心肺復甦術，但當她終於到達那裡時，大腦已經嚴重缺氧，一旦發生這種情況，世上最優秀的神經外科醫生也無能為力，腦死通常發生在缺氧後不到10分鐘，即使進行心肺復甦術也是如此。
馬歇爾說，公主現在是靠葉克膜維持生命跡象，這是一種讓嚴重心肺衰竭的人「活著」的方法，但如果當事人確實已經腦死，那麼唯一能維持生命的就只有她的肉身，大腦是無法從這種損傷中恢復過來的，直指：「公主於上週三晚上去世，但她的身體被以人為的方式保持存活，這是個悲慘的消息，泰國人應該被告知真相。」