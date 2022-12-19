汪小菲「快挺不過去」！病重交代1事 張蘭急喊：別胡說
汪小菲蠟燭兩頭燒，和大S打離婚官司，卻又驚爆確診新冠肺炎，母親張蘭病癒後開始直播帶貨，身體相當硬朗，反倒是汪小菲病情越發嚴重，昨（18）日連線直播時，突然對張蘭交代1件事，讓母親緊張得不得了，要他「別胡說」，母子互動成了明顯對比。
記者江芷稜/綜合報導
張蘭確診後躺在床上，仍敬業工作直播，僅花1周時間就恢復良好，再度模仿韓星具俊曄當DJ熱舞，她宣稱和兒子汪小菲失聯，兩人昨日終於連上線直播，汪小菲自曝病況惡化，嗓子沙啞到說不出話，已經是第10天還沒轉陰性，只要一喝水就會吐，「天天吐，什麼都吃不了，吃什麼都吐」，直播過程不停咳嗽，哀怨表示自己怎會這麼嚴重，竟脫口覺得自己挺不過去，語氣虛弱地說：「我要是過不去，妳給我弄到八達嶺。」
張蘭聽到後趕緊要兒子別亂說，汪小菲即使病重也要懟親媽，無奈地說「妳也知道這嘴不能胡說，就別胡說」，叮嚀母親跟直播工作人員帶貨時，不要提到其他人名字，別炒新聞帶流量，讓自己放鬆點好好休息，他拖著病體提醒，但張蘭似乎沒放在心上，汪小菲咳嗽病懨懨，她依舊以特殊造型模仿具俊曄打碟，母子對外不同調。
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