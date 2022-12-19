幾乎買不到藥！南早：數百萬中國人　因藥物短缺掙扎

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一對來自中國江蘇省常州市的夫婦透露，太太從上週四就開始發燒，全身每一處都痛得要命，而且因為她患有嚴重的氣喘，非常擔心會加劇新冠病毒對身體的影響；丈夫雖然沒有發燒，但一直咳嗽，到住家附近的藥店取藥，都空手而歸：「沒有布洛芬（Ibuprofen），沒有阿司匹靈（Aspirin），沒有維他命C（vitamin C），什麼都沒有，東西都賣光了。」
常州市政府10天前在官方微信公眾號上發布通知，說老人、兒童和特殊需要者，將免費獲得包含發燒和感冒藥、維他命C和快速抗原檢測試劑盒的醫療包。然而，雖然這對夫妻1週多前就向市政府登記取藥，但至今仍未收到市政府分發的藥物，他們的情況只是廣大中國民眾的縮影。
為了安撫民眾緊張，政府和大型藥廠都表示，儘管許多生產線工人也感染了新冠，但所有製藥廠都在滿負荷的情況下努力運轉，並調動了所有人力，24小時生產，且隨著工人們康復並重返工作崗位，情況很快就能好轉。
中國工業和信息化部官員周健強調，中國的藥品生產能力足以滿足新冠患者的需求，加上醫藥產業基礎雄厚，相信在各方的共同努力下，藥品的產能很快就會都釋放出來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。