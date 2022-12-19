電子熄火！台股早盤跌逾110點　生技醫療、航運旺

市場持續擔憂美國聯準會（Fed）鷹派言論，使美股四大指數上周五（16日）走跌。台北股市今（19）日開低走低，早盤一度跌110點以上，來到14411點，跌幅0.5%。權值王台積電跌4.5元，來到465元，跌幅1%。其他重要電子股如聯發科、群創、和碩、緯創、英業達都走跌，而生技醫療族群依舊是大盤火種，優盛與強生飆漲停，另外航運股也逆勢抗跌走高。
記者許家禎／台北報導
道瓊工業指數上周五下跌281.76點，或0.85%，收32920.46點；標普500指數下跌43.39點，或1.11%，收3852.36點；那斯達克綜合指數下跌105.11點，或0.97%，收10705.41點；費城半導體指數下跌25.31點，或0.95%，收2636.1點。
台北股市今日開盤走低，早盤一度跌110點以上，來到14411點，跌幅0.5%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4.5元，來到465元，跌幅1%。同樣為晶圓代工的聯電跌2%以上，來到43.3元。世界先進跌0.4%、力積電跌約1%。
其他重要電子股，如聯發科跌1.2%，來到652元。鴻海來到平盤附近，相對抗跌。而南亞科、華碩、宏碁、群創、和碩、緯創、旺宏、英業達、日月光、台達電都跌0.8%到2%多。逆勢抗跌股有友達、國巨、元太，而富邦金漲1%以上。
今日盤面焦點仍為生技醫療族群，優盛與強生飆漲停，濟生、天良、合世、ABC-KY、南光、亞諾法、健喬、健亞漲6到9%，麗豐、雃博漲4%，光麗、永信、生達、神隆漲3%。另外，航運股也相對強勢，台驊、宅配通、新興、陽明、慧洋漲1到2%。