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又打臉吳怡農？馮世寬反對松機遷建、國土防衛隊

▲退輔會主委馮世寬出席立法院外交及國防委員會法案審查。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲退輔會主委馮世寬出席立法院外交及國防委員會法案審查。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農提出松山機場遷建政見，前國防部長、退輔會主委馮世寬今（19）日持反對立場，馮世寬指出，松山機場是作戰時空軍的備戰場，怎麼可以取消？針對吳怡農主張建立國土防衛隊，馮世寬則反問，「那要國軍幹什麼？」但馮世寬強調他的言論不是針對個人。

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立法院外交及國防委員會今日上午審查民國112年度退輔會相關預算案，主委馮世寬、副主委李文忠等人出席。

會前媒體詢問民進黨立委參選人吳怡農主張遷移松山機場，馮世寬表示，這議題牽涉政治，吳怡農不是第一個提出，但松機是空軍戰時備降場，有多少次天氣不好、油量不夠均轉降松機，「怎麼可以把空軍作戰、備用的基地取消呢？」馮世寬再次強調，他是對事，不是對人。

義務役期延長議題，馮世寬表示，憑良心說，他認為現行4個月軍事訓練役實在太短，國防部依據國際情勢、戰況等因素研究役期是否延長，所以他認為，針對研究成果，大家應該要尊重，而不是批評，延長義務役期他認為是合情合理，任何因素都不會影響國防部決心。

由於義務役期延長迄今遲未公布，媒體詢問是否可能有政治考量？馮世寬回應，他不答覆牽涉政治的議題。

針對訓練內容，馮世寬表示，雖然戰場上遭遇面對面刺槍的機會可能很少，但刺槍是軍人武術之一，「怎麼能夠放棄呢？」他認為，刺槍術是否保留的問題，就如同詢問，現在已有飛彈，為什麼要進行手榴彈訓練的問題是一樣的。

媒體問怎麼看吳怡農建議建立國土防衛隊？馮世寬說，「我因為沒有看新聞，我也不知道誰講的。我特別聲明，你要問我這個問題，我答覆的時候跟人跟政治都沒有關係。」馮世寬反問，「那我請問，那要國軍幹什麼？」要政治後備部隊幹什麼？要義警義消幹什麼？要警察幹什麼？
 

▲空軍第六聯隊一架P-3C反潛巡邏機16日在台北松山機場作「觸地後重飛」（Touch and go）科目的起降訓練。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.16)
▲空軍第六聯隊一架P-3C反潛巡邏機在台北松山機場作「觸地後重飛」（Touch and go）科目的起降訓練。（資料照／記者呂烱昌攝 , 2018.8.16)

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