又打臉吳怡農？馮世寬反對松機遷建、國土防衛隊

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會前媒體詢問民進黨立委參選人吳怡農主張遷移松山機場，馮世寬表示，這議題牽涉政治，吳怡農不是第一個提出，但松機是空軍戰時備降場，有多少次天氣不好、油量不夠均轉降松機，「怎麼可以把空軍作戰、備用的基地取消呢？」馮世寬再次強調，他是對事，不是對人。
義務役期延長議題，馮世寬表示，憑良心說，他認為現行4個月軍事訓練役實在太短，國防部依據國際情勢、戰況等因素研究役期是否延長，所以他認為，針對研究成果，大家應該要尊重，而不是批評，延長義務役期他認為是合情合理，任何因素都不會影響國防部決心。
由於義務役期延長迄今遲未公布，媒體詢問是否可能有政治考量？馮世寬回應，他不答覆牽涉政治的議題。
針對訓練內容，馮世寬表示，雖然戰場上遭遇面對面刺槍的機會可能很少，但刺槍是軍人武術之一，「怎麼能夠放棄呢？」他認為，刺槍術是否保留的問題，就如同詢問，現在已有飛彈，為什麼要進行手榴彈訓練的問題是一樣的。
媒體問怎麼看吳怡農建議建立國土防衛隊？馮世寬說，「我因為沒有看新聞，我也不知道誰講的。我特別聲明，你要問我這個問題，我答覆的時候跟人跟政治都沒有關係。」馮世寬反問，「那我請問，那要國軍幹什麼？」要政治後備部隊幹什麼？要義警義消幹什麼？要警察幹什麼？